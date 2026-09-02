Καιρός: Με καύσωνα έκανε «πρεμιέρα» ο Σεπτέμβριος - Σε ποιες περιοχές άγγιξε ο υδράργυρος τους 40 °C

Snapshot Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε πολλές περιοχές, με τη μέγιστη τιμή να καταγράφεται στον Αστεριό Λακωνίας (39,3 °C).

Το 86% των ενεργών μετεωρολογικών σταθμών κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 30 °C και το 27% πάνω από 35 °C, με μέση μέγιστη θερμοκρασία 33,0 °C, υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προβλέπονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, Ήπειρο, Πίνδο, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο και Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριοι έως ισχυροί με ριπές 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πιο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ψιχάλας με θερμοκρασία έως 34 °C, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες με μέγιστη θερμοκρασία 27-28 °C. Snapshot powered by AI

Ξεπέρασε τους 35 °C η θερμοκρασία την Τρίτη 02/09. Η μέγιστη τιμή καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό του Αστεριού Λακωνίας (39.3 °C).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 504 από τους 587 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~86%) και τους 35 °C σε 158 σταθμούς (ποσοστό ~ 27%). Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 33.0 °C, τιμή επάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά 0.4 °C υψηλότερη αυτής της Δευτέρας 01/09 (32.6 °C).

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη (3/9) με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία.

Το μεσημέρι και το απόγευμα μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε: Ήπειρο (κυρίως ανατολική), Πίνδο, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο (τα φαινόμενα στα κεντρικά ορεινά θα έχουν έντονο χαρακτήρα), κεντρική Στερεά, Θεσσαλία (κατά βάση δυτική και βόρεια ορεινή με πιθανότητα να επηρεαστούν πρόσκαιρα και τα πεδινά το απόγευμα) και κεντρική και ανατολική ορεινή Μακεδονία

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι μέτριοι.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, πιο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως τη Μακεδονία.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα για τοπικές ψιχάλες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Άστατος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με μπόρες κατά περιόδους ή πρόσκαιρες καταιγίδες και βελτίωση μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει τους 27-28 βαθμούς.

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