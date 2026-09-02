Καιρός: Με καύσωνα έκανε πρεμιέρα ο Σεπτέμβριος - Σε ποιες περιοχές άγγιξε ο υδράργυρος τους 40 °C

Τα στοιχεία που κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Newsroom

Καιρός: Με καύσωνα έκανε πρεμιέρα ο Σεπτέμβριος - Σε ποιες περιοχές άγγιξε ο υδράργυρος τους 40 °C
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε πολλές περιοχές, με τη μέγιστη τιμή να καταγράφεται στον Αστεριό Λακωνίας (39,3 °C).
  • Το 86% των ενεργών μετεωρολογικών σταθμών κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 30 °C και το 27% πάνω από 35 °C, με μέση μέγιστη θερμοκρασία 33,0 °C, υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
  • Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προβλέπονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, Ήπειρο, Πίνδο, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο και Θεσσαλία.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριοι έως ισχυροί με ριπές 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πιο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα.
  • Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ψιχάλας με θερμοκρασία έως 34 °C, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες με μέγιστη θερμοκρασία 27-28 °C.
Snapshot powered by AI

Ξεπέρασε τους 35 °C η θερμοκρασία την Τρίτη 02/09. Η μέγιστη τιμή καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό του Αστεριού Λακωνίας (39.3 °C).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 504 από τους 587 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~86%) και τους 35 °C σε 158 σταθμούς (ποσοστό ~ 27%). Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 33.0 °C, τιμή επάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά 0.4 °C υψηλότερη αυτής της Δευτέρας 01/09 (32.6 °C).

kairos.jpg

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη (3/9) με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία.

Το μεσημέρι και το απόγευμα μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε: Ήπειρο (κυρίως ανατολική), Πίνδο, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο (τα φαινόμενα στα κεντρικά ορεινά θα έχουν έντονο χαρακτήρα), κεντρική Στερεά, Θεσσαλία (κατά βάση δυτική και βόρεια ορεινή με πιθανότητα να επηρεαστούν πρόσκαιρα και τα πεδινά το απόγευμα) και κεντρική και ανατολική ορεινή Μακεδονία

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι μέτριοι.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, πιο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως τη Μακεδονία.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα για τοπικές ψιχάλες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Άστατος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με μπόρες κατά περιόδους ή πρόσκαιρες καταιγίδες και βελτίωση μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει τους 27-28 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλύτερη η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάρυστο και Μύτικα Θήβας

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς η υπογεννητικότητα σχετίζεται με τα smartphones

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τροχαίο στην Κύπρο μπροστά στα μάτια του εγγονού του: 76χρονος παρασύρθηκε από μικρό λεωφορείο όταν κατέβηκε να μετακινήσει ψυγείο που έπεσε από το όχημά του

20:37LIFESTYLE

Βανδαλίστηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καύσωνα έκανε «πρεμιέρα» ο Σεπτέμβριος - Σε ποιες περιοχές άγγιξε ο υδράργυρος τους 40 °C

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Κηφισιά 2-2: Έσωσε τον βαθμό με buzzer-beater του Αλεξόπουλου η ομάδα των Μεσογείων (videos)

20:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει το «μπαμ»: Έρχεται στην Αθήνα και υπογράφει ο Ουναΐ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανίδα δασκάλα ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή της - Του ζητούσε να την αποκαλεί «δεσποινίς»

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στους ναύτες

19:50ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα να μας γνωρίσεις»: Το εντυπωσιακό βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμμετοχή τους στη ΔΕΘ

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - O Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

19:42LIFESTYLE

«Ήταν μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μου»: Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε η Ariana Grande τους θαυμαστές της στην τελευταία της συναυλία - Βίντεο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

19:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

19:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ για την Εθνική στο βόλεϊ: Τραυματίστηκε η Αγγελοπούλου κόντρα στη Σερβία - Σπαρακτικά πλάνα

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ για το μπλακ άουτ στα φανάρια: Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο

19:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ 0-2: Άνετο πέρασμα με Ζίνι και Γκεοργκίεφ

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Φλώρινα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Γιαν Μάζαρικ: Μυστήριο με τον θάνατο του πρώην ΥΠΕΞ της Τσεχοσλοβακίας το 1948 - Ξεκίνησε η εκταφή των λειψάνων του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

16:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ηλεκτρικό ρεύμα: Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σταθερό τιμολόγιο 0,115 €/kWh - Κρατάμε τις τιμές χαμηλά

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Απότομη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πότε έρχονται θυελλώδεις άνεμοι

19:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ για την Εθνική στο βόλεϊ: Τραυματίστηκε η Αγγελοπούλου κόντρα στη Σερβία - Σπαρακτικά πλάνα

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου: Η Ναΐμα Γερασοπούλου μάγεψε το Μπουένος Άιρες και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο

17:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο για το Λύκειο της επόμενης ημέρας - Τι αλλάζει για τους μαθητές

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - O Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κυψέλη: Κατέληξε ο 15χρονος που είχε τραυματιστεί σε ατύχημα με πατίνι

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Φλώρινα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

18:11ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πήρε βιντεοκλήση» - Γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε ένα νησί το 1966 στην Πολυνησία: Σήμερα είναι καταφύγιο για 15.614 πράσινες χελώνες

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα - Στο νοσοκομείο προληπτικά ηλικιωμένη

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Καταψηφίστηκε η υποψηφιότητά της για αντιπρόεδρος της Βουλής

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Έβαλα το νεκρό βρέφος στη βαλίτσα γιατί φοβηθήκαμε ότι θα μας πάρει η Πρόνοια τα υπόλοιπα παιδιά και θα διαλυθεί η οικογένεια» λέει ο 43χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ