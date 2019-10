Θρήνος: Πέθανε πασίγνωστος ηθοποιός (pics)

Ο κωμικός, John Witherspoon, που έγινε γνωστός από τα τηλεοπτικά σόου και τις ταινίες πέθανε – σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail - ξαφνικά στο σπίτι του σε ηλικία 77 ετών.

«Με θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας και σύζυγός, John Witherspoon, ένας από τους πιο εργατικούς ανθρώπους της σόου μπίζνες πέθανε στο σπίτι του στο Sherman Oaks σε ηλικία 77 ετών» αναφέρει η οικογένεια του ηθοποιού σε ανακοίνωσή της.

Ο John Witherspoon γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ το 1942. Άρχισε να εργάζεται ως ηθοποιός στα τέλη του '70, με ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες όπως Hollywood Shuffle, Boomerang, Vampire in Brooklyn, I’m Gonna Get You Sucka, Bird and The Meteor Man.

Ο Witherspoon έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως Mr. Jones στο "Friday".

