Κλαρκ Γκέιμπλ: Το πιο λαμπρό αστέρι του Χόλιγουντ

Αμερικανός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, από τα κορυφαίους αστέρες του Χόλιγουντ.

Κατά τη μακρά σταδιοδρομία του, ο Κλαρκ Γκέιμπλ γύρισε πάνω από 70 ταινίες και έγινε παγκοσμίως γνωστός πλάθο­ντας έναν αδρό, ανδροπρεπή, ρομαντικό ήρωα, που συμπυκνώνε­ται στον ρόλο του Ρετ Μπάτλερ στην κλασική ταινία του 1939 «Όσα παίρνει ο άνεμος» («Gone with the Wind»).

Ο Κλαρκ Γκέιμπλ γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1901 στο Κάντις της πολιτείας Οχάιο των ΗΠΑ. Μοναχογιός ενός εργάτη πετρελαιοπηγών, έκανε στα νιάτα του διάφορες δουλειές τού ποδαριού, ώσπου έπιασε δουλειά στον θίασο Εντ Λίλυ (Ed Lilly) ως βοηθός του διευθυντή σκηνής. Με τη βοήθεια τής πρώτης γυναίκας του, της ηθοποιού Τζόζεφιν Ντίλον, έπαιξε τον πρώτο του μεγάλο ρόλο

στο Μπρόντγουεϊ, το 1928, στο θεατρικό έργο της Σόφι Τρέντγουελ «Machinal».

Ο Γκέιμπλ είχε παίξει μικρούς ρόλους σε βωβές ταινίες ήδη από το 1924 και με την εμφάνιση τού ομιλούντος κινηματογράφου, επέστρεψε ξανά στο Χόλιγουντ.

Με μια σειρά γκανγκστερικούς ρόλους, όπως στις ταινίες «The Finger Points» (1931) και «Νυχτερινή Νοσοκόμα» («Night Nurse», 1931), κέρδισε σχεδόν αμέσως μεγάλη δημοτικότητα. Σε αποκλειστική συνεργασία με τα στούντιο της Μέτρο-Γκόλντουιν-Μάγιερ, γνωστής τότε ως «η στέγη των σταρ», από το 1931 έως το 1954, μεταπήδησε σταδιακά στους περιπετειώδεις ρόλους τού ανοιχτόκαρδου ήρωα, με τους οποίους έγινε διάσημος.

Στη δεκαετία τού 1930 με ταινίες όπως «Το κόκκινο χώμα» («Red Dust», 1932) και «Σαρατόγκα» (Saratoga»,(1937), δυο από τις ταινίες που γύρισε με την Τζiν Χάρλοου, καθώς και με τις ταινίες «Σαν Φρανσίσκο, η Πόλη της Αμαρτίας» («San Francisco», 1936) και «Φλογισμένη Γη» («Boom Town», 1940), στις οποίες συμπρωταγωνιστούσε με τον Σπένσερ Τρέισι, ο Γκέιμπλ έγινε το πρότυπο τού ανδρισμού τής Αμερικής.

Κέρδισε το Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Συνέβη μια νύχτα» («It Happened One Night», 1934) και προτάθηκε ακόμη δυο φορές ακόμη για την ερμηνεία του στις ταινίες « Ναυτική Ανταρσία («Mutiny on the Bounty», 1935) και « Όσα παίρνει ο άνεμος» (1939).

Μετά τον θάνατο τής τρίτης γυναίκας του, της ηθοποιού Κάρολ Λόμπαρντ, ο Γκέιμπλ κατατάχθηκε στην πολεμική αεροπορία κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τιμήθηκε με το Μετάλλιο τής Αεροπορίας για «εξαίρετες πράξεις» σε πέντε βομβαρδιστικές αποστολές και αφυπηρέτησε με τον βαθμό του επισμηναγού.

Στον τελευταίο του ρόλο, τον οποίο ολοκλήρωσε δύο εβδομάδες προτού πεθάνει, υποδύθηκε έναν ώριμο καουμπόη στο έργο τού Άρθουρ Μίλερ «Οι

απροσάρμοστοι» («The Misfits», 1961), που σκηνοθέτησε ο σπουδαίος Τζον Χιούστον.

Ο Κλαρκ Γκέιμπλ πέθανε στις 16 Νοεμβρίου 1960 στο Λος Άντζελες σε ηλικία 59 ετών. Άφησε πεθαίνοντας την πέμπτη του γυναίκα, την ηθοποιό Κέι Γουίλιαμς, και έναν γιο που γεννήθηκε τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του.

Πηγή: SanSimera.gr

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Σκοτώνει την Ελλάδα ο κορονοϊός: Τρεις νεκροί κάθε μια ώρα στη χώρα