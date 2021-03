Νέα εποχή στην Τέχνη: Ψηφιακό κολάζ έπιασε...σχεδόν 70 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία

Το αστρονομικό ποσό των 69,3 εκατομμυρίων δολαρίων έπιασε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s ένα ψηφιακό έργο Τέχνης.

Ονομάζεται «Everydays: The First 5000 Days», ανήκει στην κατηγορία «Non-Fungible Tokens ή NFTs» που αναφέρεται σε αντικείμενα ψηφιακής τέχνης και φέρει την υπογραφή του 39χρονου Αμερικανού Μάικ Ουίνκελμαν, γνωστού με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Beeple. Μαζί με τον Τζεφ Κουνς και τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ συγκαταλέγεται στους τρεις ακριβότερους εν ζωή καλλιτέχνες παγκοσμίως .

Η δημιουργία που έσπασε όλα τα ρεκόρ, αποτελεί ένα κολάζ 5.000 σχεδίων και καρτούν, που δημιουργήθηκαν και αναρτήθηκαν κάθε μέρα τα τελευταία 13,5 χρόνια.

Ο πλειοδότης της δημοπρασίας κατέχει πλέον το έργο στη μορφή μιας μοναδικής αλληλουχίας κώδικα, χωρίς φυσική παρουσία σε μια πώληση που αντανακλά την παγκόσμια φρενίτιδα στον χώρο της ψηφιακής τέχνης, για μοναδικά ψηφιακά έργα ή αντικείμενα που δημοπρατούνται στο διαδίκτυο.

Η ζήτηση για ψηφιακά έργα Τέχνης έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Δεν ειναι τυχαίο οτι τα τελευταία λεπτά της ιστορικής δημοπρασίας παρακολούθησαν 22 εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s.

Με τα ψηφιακά του έργα ο Beeple έχει ήδη εξασφαλίσει εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και συνεργασίες με κολοσσούς όπως η Louis Vuitton και η Nike. Στο τέλος Φεβρουαρίου, ένα άλλο έργο με την υπογραφή του, το "Crossroads", μεταπωλήθηκε έναντι 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην πλατφόρμα Nifty Gateway, που ειδικεύεται στα ψηφιακά έργα.



Σε μία ακόμη ιστορική δημοπρασία η πλατφόρμα Valuables έβγαλε στο σφυρί το πρώτο «τιτίβισμα» της ιστορίας. Ήταν μια ανάρτηση που άλλαξε τον κόσμο: στις 21 Μαρτίου του 2006, ο Τζακ Ντόρσι, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Twitter, έκανε το πρώτο tweet. "Just setting up my twttr" είχε τουιτάρει εκείνη την ημέρα ο Ντόρσι, χρησιμοποιώντας την αρχική ορθογραφία της λέξης.

Η υψηλότερη προσφορά μέχρι στιγμής, είναι τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια...

