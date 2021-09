Πρίγκιπας Φίλιππος: Οι Σοβιετικοί κατάσκοποι, τα μεταμεσονύχτια πάρτι και το σκάνδαλο Προφιούμο

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο σε ηλικία 99 ετών. είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τους Σοβιετικούς και είχε μπλεχτεί στα γρανάζια του σκανδάλου Προφιούμο, αποκαλύπτει βιβλίο με θέμα την κατασκοπεία και τους γαλαζοαίματους

Νέα στοιχεία για το παρελθόν του δούκα του Εδιμβούργου και τα επικίνδυνα «παιχνίδια» κατασκοπείας γύρω απο το παλάτι του Μπάκιγχαμ φέρνει στο φως το βιβλίο με τίτλο «The Secret Royals: Spying and the Crown, from Victoria to Diana» των Ρίτσαρντ Αλντριχ και Ρόρι Κόρμακ.

Αν και παντρεμένος με τη βασίλισσα Ελισάβετ, ο εκλιπών Πρίγκιπας αγαπούσε τα πάρτι και τις διασκεδάσεις με την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, αδυναμία που τον ενέπλεξε στην υπόθεση Προφιούμο και τον άφησε ευάλωτο στους Ρώσους και τις μυστικές τους υπηρεσίες

Όταν ο γοητευτικός πρίγκιπας Φίλιππος της Δανίας και της Ελλάδας έγινε μνηστήρας της νεαρής πριγκίπισσας Ελισάβετ, ο πατέρας της, ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ διέταξε τους κατασκόπους να χτενίσουν το παρελθόν του, διατάζοντας τους ειδήμονες της πτέρυγας Special Branch να ετοιμάσουν έναν μυστικό φάκελο για το υπόβαθρο, την πίστη και τις πολιτικές του πεποιθήσεις.

Υπήρχαν...σκελετοί στη ντουλάπα του που θα έκαναν το γάμο επικίνδυνο;

Η εντατική παρακολούθηση, πρόσφερε στον τότε Βασιλιά μια εικόνα για τις συνήθειες του μελλοντικού γαμπρού του, την προσωπική του ζωή-τα ακατάστατα δωμάτια, το χονδροειδές του λεξιλόγιο και την αγάπη του να πίνει μέχρι αργά το βράδυ.

Εν τω μεταξύ, ο Jock Colville, ο ιδιωτικός γραμματέας της πριγκίπισσας, προειδοποιούσε ότι ο Φίλιππος ήταν «απίθανο να είναι πιστός». Ο Tommy Lascelles, ο ιδιωτικός γραμματέας του Βασιλιά, συμφώνησε, προσθέτοντας ότι ο Philip.

Ένα πιο σοβαρό εμπόδιο ήταν η λεπτομέρεια για τις τρεις αδελφές του Φιλίππου, τη Σοφία, τη Σεσίλι και τη Μαργαρίτα, και τις φερόμενες σχέσεις τους με τους Ναζί.

Η Σεσίλι, μαζί με τον σύζυγό της, τον Μεγάλο Δούκα της Έσσης, ήταν μέλη του κόμματος. Υπήρχαν ακόμη και φωτογραφίες με τον 16χρονο Φίλιππο να περπατάει στο

Δεδομένης της ανησυχίας γύρω από τις σχέσεις του Δούκα του Ουίνδσορ, του παραιτηθέντος αδελφού του Βασιλιά και των αποκαλύψεων για το Τρίτο Ράιχ που συνέχισαν να εμφανίζονται μήνες μετά τον πόλεμο, ο Φίλιππος έμοιαζε με κινούμενο «σκάνδαλο» για τον πατέρα της Ελισάβετ. Η μητέρα της την ίδια ώρα προσπαθούσε να «προξενέψει» την κόρη της με άλλους κατάλληλους εργένηδες.

Τελικά, ο Φίλιππος έλαβε βασιλική - και κυβερνητική - έγκριση να παντρευτεί την Ελισάβετ και ο γάμος ορίστηκε για τον Νοέμβριο του 1947. Οι αδελφές του ωστόσο δεν έλαβαν πρόσκληση.

Ο «άτακτος» Πρίγκιπας

Νέες ανησυχίες για τον Φίλιππο εμφανίστηκαν τη δεκαετία μετά τον γάμο του, με πολλούς στην κυβέρνηση και το παλάτι να ανησυχούν για τη συμπεριφορά του.

Το 1956, το παλάτι αναγκάστηκε να διατυπώσει μια άνευ προηγουμένου διάψευση ότι ο βασιλικός γάμος είναι σε κρίση, μετά τη μακρά μοναχική περιοδεία του Φιλίππου στη Μελβούρνη, όπου είχε δώσει το παρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για τις πληροφορίες ότι ο ίδιος και ο φίλος του, Μάικ Πάρκερ, φλέρταραν στα κλαμπ του Λονδίνου και κινδύνευαν να προκαλέσουν αμηχανία στη βασίλισσα. Και όλα αυτά δεν είχαν να κάνουν μόνο με το γάμο τους. Ο Φίλιππος κινδύνευε από το σοβιετικό εκβιασμό.

Τα ανήσυχα βράδια στη Λέσχη της Πέμπτης

Ήταν μέλος της περιβόητης Λέσχης της Πέμπτης (Thursday Club) η οποία συναντιόταν στο Σόχο κάθε εβδομάδα για χαλαρά μεσημεριανά γεύματα, που μερικές φορές διαρκούσαν μέχρι τη νύχτα.

Στα μέλη του ανήκαν επίσης ο αμφιλεγόμενος κατάσκοπος που έγινε συγγραφέας Compton Mackenzie, ο ηθοποιός David Niven και ο γνωστός μπον βιβέρ και γιατρός Stephen Ward, ο διαβόητος οστεοπαθητικός της υψηλής κοινωνίας που βρέθηκε στην καρδιά της υπόθεσης Προφιούμο το 1963. Η Λέσχη της Πέμπτης έφερε τη Βασιλική οικογένεια επικίνδυνα κοντά στο τοξικό σκάνδαλο της εποχής.

O γάμος του βασιλικού ζεύγους το 1947 Α.Ρ

Ο Τζον Προφιούμο, Υπουργός Εξωτερικών Πολέμου στη Συντηρητική κυβέρνηση του Χάρολντ Μακμίλαν, αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ένα 19χρονο μοντέλο, την Κριστίν Κίλερ . Την ίδια περίοδο η Κίλερ μοιραζόταν το κρεβάτι της και με τον στρατιωτικό ακόλουθο στην πρεσβεία της Σοβιετικής Ένωσης, Γιεβγκένι Ιβανόφ.

Στο επίκεντρο του όλου σκανδάλου ο Γουόρντ, ο οποίος φαίνεται πως ήξερε τους πάντες στο Λονδίνο, γνώριζε προσωπικά και τον πρίγκιπα Φίλιππο. Ο εκλιπών γαλαζοαίματος είχε παρακολουθήσει πάρτι που διοργάνωνε ο Γουόρντ στο τέλος της δεκαετίας του 1940 και οι δύο άνδρες είχαν κρατήσει επαφή μέχρι τη δεκαετία του 1950. Ο Γουόρντ ήταν επίσης ένας καταξιωμένος ζωγράφος πορτρέτων και ο Φίλιππος του είχε ποζάρει την άνοιξη του 1961.

Ο Φίλιππος και το σκάνδαλο Προφιούμο

Τον Ιούνιο του 1963, το FBI ανέφερε ότι ο Φίλιππος συμμετείχε στην υπόθεση Προφιούμο, χωρίς να διευκρινίζει πώς ακριβώς.

Ο Iβανόφ που κινούνταν με άνεση στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στη Βρετανία, ενδιαφερόταν επίσης βαθιά για τους βασιλείς, ειδικά τον Φίλιππο, και πίστευε ότι η σύνδεση μεταξύ του Γουόρντ και της βασιλικής Οικογένειας ήταν πολύτιμη.

Στα απομνημονεύματά του, ο Ιβάνοφ θυμήθηκε τον Γουόρντ που του έδειχνε ένα άλμπουμ φωτογραφιών στο οποίο υπήρχαν φωτογραφίες του Φίλιππου και του εξαδέλφου του Ντέιβιντ - Μαρκήσιος του Milford Haven - σε ένα κλαμπ με πολλά κορίτσια.

Ο Ιβάνοφ είχε σκεφτεί να κλέψει τις φωτογραφίες αλλά, σκεπτόμενος καλύτερα, πήρε την κάμερα Minox του και φωτογράφησε πέντε ή έξι στιγμιότυπα.

Αργότερα έλεγε: «Έστειλα τις φωτογραφίες και την αναφορά μου στο Κέντρο Μόσχας».

Όλα αυτά ήταν μέρος μιας ευρύτερης ρωσικής επιχείρησης που στόχευε όλη τη βασιλική οικογένεια, που ονομαζόταν Operation House. Η MI5 γνώριζε ότι οι Ρώσοι κατασκοπεύουν τους βασιλείς και ότι ο Ιβάνοφ είχε στείλει διάφορα στοιχεία και φωτογραφίες, πίσω στην έδρα του στη Ρωσία. Ούτε ο Ιβάνοφ όμως, ούτε οι συνάδελφοί του χρησιμοποίησαν ποτέ τις πληροφορίες για να προσπαθήσουν να εκβιάσουν τη βασιλική οικογένεια.

Αυτό, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματικό της MI5, ήταν επειδή οι σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες αποφάσισαν ότι ήταν ψεύτικες. Εκτός από τον Προφιούμο και τον πρίγκιπα Φίλιππο, ψηλά στη λίστα των στόχων του Ιβάνοφ βρισκόταν η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και ο σύζυγός της Άντονι Άρμστρονγκ-Τζόουνς

Τον Απρίλιο του 1963, ξέσπασε το σκάνδαλο Προφίουμο και ο Ιβάνοφ επέστρεψε πίσω στη Μόσχα.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Ανακοινώθηκε το «mega deal» Ελλάδας-Γαλλίας - Τι θα περιλαμβάνει η αμυντική συμφωνία

Συγκλονιστικό βίντεο: Κατέγραψε τη στιγμή που η θάλασσα «κατάπιε» και σκότωσε τον σύζυγό της

Ξέφυγαν τελείως στο Big Brother: Έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται στο σπίτι του «Μεγάλου Αδερφού»;