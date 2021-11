Το μήλο κάτω από τη μηλιά: Παιδιά διάσημων εξαργυρώνουν το επίθετό τους με συμβόλαια εκατομμυρίων

«Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει», λέει μία παροιμία και προφανώς αυτό ισχύει για τα παιδιά των διάσημων, καθώς πολλοί από αυτούς που ασχολούνται σήμερα με τον κόσμο του θεάματος έχουν, ήδη, διάσημο επώνυμο.

Ο Brooklyn Beckham, ο μεγάλος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια, ήταν το αγόρι που βρέθηκε μπροστά από τις κάμερες για την προώθηση του αρώματος Brit της Burberry, ενώ πρόσφατα απασχόλησε με το χρυσό συμβόλαιο που υπέγραψε για άλλη εταιρεία ρούχων. Επίσης το διάσημο μοντέλο Kaia Gerber δεν έγινε γνωστή μόνο για τις τέλειες αναλογίες της αλλά και λόγω της μαμάς της supermodel της δεκαετίας του ’90 Cindy Crawford. Και η λίστα δεν σταματάει εδώ αφού τα παιδιά των celebrities του εξωτερικού εκτός από τα γονίδια τους φαίνεται να κληρονομούν και τις επικερδής καριέρες τους!

Brooklyn Beckham

To να έχεις διάσημους γονείς έχουμε δει πως είναι, τις περισσότερες φορές, ένα χρυσό εισιτήριο καθώς σου ανοίγει αυτόματα πολλές πόρτες χωρίς να προσπαθήσεις καν.

Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Brooklyn Beckham, του μεγαλύτερου γιου της Victoria και του David Beckham, ο οποίος έχει κάνει αρκετές σημαντικές συνεργασίες μέχρι σήμερα. Πρόσφατα μάλιστα υπέγραψε και συμβόλαιο αξίας 1 εκατομμυρίου με το brand Superdry.

H νέα του συνεργασία όμως φαίνεται να μην είχε και την καλύτερη αποδοχή από το κοινό του αφού δέχθηκε αρκετά αρνητικά σχόλια στα social media.



O Brooklyn Beckham θα είναι το νέο πρόσωπο της εταιρείας και θα λανσάρει τη νέα συλλογή της αλλά το γεγονός αυτό προκάλεσε σχόλια όπως ότι «είχε την ευκαιρία εξαιτίας της φήμης των γονιών του και όχι επειδή το άξιζε».



Ακόμη, ο Βrooklyn είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Today» και δεν έχασε ευκαιρία να δείξει τις μαγειρικές του ικανότητες καθώς ετοίμασε ένα σάντουιτς. Τα σχόλια όμως και πάλι ήταν επικριτικά καθώς οι περισσότεροι έγραψαν πώς δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στη μαγειρική και η τηλεοπτική του παρουσία ήταν ντροπιαστική.

Όταν έμαθαν για τη νέα συνεργασία του, πολλοί τον ειρωνεύτηκαν γράφοντας: “Νόμιζα ότι ήταν σεφ, τον είδα να φτιάχνει ομελέτα”. Άλλοι χρήστες μάλιστα θυμήθηκαν ότι είχε συνεργαστεί με τον οίκο Burberry σε μία φωτογράφιση με επαγγελματίες φωτογράφους και κατέκριναν αυτή την επιλογή καθώς τη θεώρησαν άδικη και ότι έγινε μόνο και μόνο επειδή ήταν γιος της Victoria και του David.



Τέλος, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έγραψαν ότι δεν θα στηρίξουν το brand αγοράζοντας από τη νέα συλλογή αφού αυτή η συνεργασία είναι άδικη.

Kaia Gerber

Με την συμβουλή της μαμάς της Cindy Crawford να μην σκέφτεται κάθε πόζα της και να μην έχει απλά κενό βλέμμα για να δίνει νόημα σε κάθε της φωτογράφηση η ίδια σε ηλικία μόλις δεκατριών χρονών υπέγραψε με το πρακτορείο ΙΜG ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα πρακτορεία παγκοσμίως.

Η πρώτη της εμφάνιση στην βιομηχανία της μόδας δεν θα μπορούσε να ήταν πιο δυνατή αφού το 2012 η Donatella Versace την επιλέγει για να κάνει την καμπάνια Versace Kids με την Carine Roitfeld να ακολουθεί αφού την επιλέγει να φωτογραφηθεί για το CRFASHIONBOOK όπου μόνο σημαντικοί άνθρωποι της μόδας υπάρχουν μέσα και top models.

Η Kaia ήταν μία από αυτούς, και αυτό ήταν μόνο η αρχή, αφού το πρόσωπο της φιγουράρει στις σελίδες των περιοδικών Porter, Teen Vogue, Vogue Italia, Interview και στην Γαλλική Vogue που έγινε εξώφυλλο με την μαμά της. Το αμερικάνικο brand Chrome Hearts την επιλέγει για κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας του και η επιτυχία συνεχίζεται αφού ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην καλοκαιρινή καμπάνια του Alexander Wang.

H Kaia έχει μεγάλη επιρροή στο Instagram με περισσότερους από 2 εκατομμύρια followers να την ακολουθούν πιστά καθώς αυτή ανεβάζει φωτογραφίες από την καθημερινότητα της, την καριέρα της, την μαμά της αλλά και τις φίλες τις όπως είναι η Cara και η Taylor Swift. Σίγουρα αυτό είναι μόνο η αρχή και όταν η αρχή σου είναι κάπως έτσι η συνέχεια νομίζω πως είναι δεδομένη, και η μαμά Cindy θα νιώθει περήφανη για πολλά χρόνια ακόμη και μέχρι τώρα ήταν...

Dakota Johnson

Όταν είσαι η εγγονή της Tippi Hedren (της πρωταγωνίστριας του Χιτσκόκ στις ταινίες “Πουλιά” και “Μάρνι”), κόρη των ηθοποιών Don Johnson και Melanie Griffith και ουσιαστικά μεγάλωσες με τον πατριό σου Antonio Banderas, τότε είναι σχεδόν βέβαιο πως θα καταλήξεις στο χώρο της υποκριτικής.

Γεννημένη στις 4 Οκτωβρίου του 1989 στο Όστιν του Τέξας, στα 25 της χρόνια η Dakota Johnson καλείται να αναλάβει ένα ρόλο που θα το ήθελαν πολλές ενζενί, λίγες όμως θα τον τολμούσαν: αυτόν της Anastasia Steele, της άπειρης φοιτήτριας που μπλέκεται στα δίχτυα της γοητείας του δισεκατομμυριούχου Christian Grey που την μυεί στον κόσμο του BDSM (bondage, discipline, sadism, and masochism), στην κινηματογραφική μεταφορά της τριλογίας “Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι”.

Η Dakota Johnson έχει περάσει από το χώρο του modelling έχοντας φωτογραφηθεί για την Teen Vogue και έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνια του fashion brand Mango ενώ μικρή ήταν ενθουσιώδης χορεύτρια.

Το 1999 έπαιξε μαζί με την ετεροθαλή αδερφή της, Stella (έχει 6 ετεροθαλή αδέρφια, 4 από τη μεριά του πατέρα της και 2 από τη μεριά της μητέρας της), τις κινηματογραφικές κόρες της βιολογικής τους μητέρας, Melanie Griffith, σε μια ταινία που σκηνοθέτησε ο πατριός της, Antonio Banderas.

Στη μεγάλη οθόνη έχει παίξει στο βραβευμένο και πετυχημένο φιλμ “The Social Network” και στην κινηματογραφική μεταφορά της τηλεοπτικής σειράς “21 Jump Street”. Χρωστά την αναγνωρισιμότητα της, πριν αναλάβει το ρόλο της Ana Steele, στη συμμετοχή της στην τηλεοπτική κωμική σειρά “Ben & Kate”.

Εκτός από το “Fifty Shades of Grey”, βρέθηκε στο πλευρό του Johnny Depp, παίζοντας τη μητέρα του παιδιού του στο φιλμ “Black Mass” και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως δεν φοβάται τις προκλήσεις.

Τόσο οι γονείς της όσο και ο πατριός της έχουν δηλώσει περήφανοι για τα επιτεύγματα της Dakota.

Ireland Baldwin

Η Ireland Eliesse Baldwin γεννήθηκε στο Λος Άντζελες και είναι γόνος δυο πολύ γνωστών ηθοποιών, της Kim Basinger και του Alec Baldwin.

Έχει γεννηθεί στις 23 Οκτωβρίου 1995 και είναι ένα από τα σύγχρονα αμερικανικά πρότυπα της μόδας και ηθοποιός.

Η Baldwin υπέγραψε ως μοντέλο με το πρακτορείο IMG τον Μάρτιο του 2013, και τον Απρίλιο έκανε το ντεμπούτο της σαν μοντέλο με φωτογράφηση για τους New York Post, οπότε και άρχισε ουσιαστικά η καριέρα της.



Έχει φιλοξενηθεί στο W Magazine, στο Vanity Fair's και έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Elle στο τεύχος του Σεπτεμβρίου του 2013, και η πορεία της στον χώρο της μόδας απογειώθηκε.





Μας έχει συνηθίσει σε αποκαλυπτικές εμφανίσεις και ιδιαίτερες αναρτήσεις στα social media.

Chris Pine

Κοιτώντας τις φωτογραφίες των δύο αντρών, αναρωτιέται κανείς: είναι αδέλφια; Αν ναι, είναι δίδυμοι; Μήπως είναι ο ίδιος άντρας σε διαφορετικές εποχές; Μπορεί να μας ξαφνιάζει, όμως ο Robert Pine είναι πατέρας του Chris Pine.

Είναι φανερό από πού έχει κληρονομήσει τα όμορφα χαρακτηριστικά του ο πολύ ταλαντούχος και διάσημος ηθοποιός του Hollywood. Άλλωστε, ο Robert Pine υπήρξε, ένας από τους πιο διάσημους άντρες του Hollywood το 1960.

Scott Eastwood

Ο 35χρονος γιος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη και ηθοποιού, Clint Eastwood, δεν είναι μόνο ηθοποιός, αλλά και μοντέλο.

Έχει υπάρξει κεντρικό πρόσωπο του αρώματος Cool Water του Davidoff και του οίκου Hugo Boss, ενώ έχει ποζάρει για τα fashion editorials γνωστών περιοδικών όπως GQ, In Style και Vogue.

Ο Scott Eastwood γεννήθηκε το 1986 στην Καλιφόρνια και μεγάλωσε στη Χαβάη. Ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογραφό με το όνομα Scott Reeves, χρησιμοποιώντας το επίθετο της μητέρας του, της αεροσυνοδού, Jacelyn Reeves, επειδή ήθελε να αποφύγει τη σύγκριση με τον πατέρα του.

Έχει περάσει από κάστινγκ για όλες τις ταινίες που σκηνοθέτησε ο Clint Eastwood και έχει υποδυθεί μικρούς ρόλους στα “Flag of Our Fathers”, “Grand Torino” και “Invictus”, με το διάσημο σκηνοθέτη να τον απορρίπτει τόσο για το “J. Edgar”, όσο και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του πεζοναύτη Chris Kyle στο “American Sniper”, επιλέγοντας τελικά τον Bradley Cooper.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, όπως “The Longest Ride” (για το οποίο απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα Teen Choice Awards), “Fury”, “Suicide Squad” και “Live by Night”, αλλά και τηλεοπτικά στα “Chicago Fire” και “Chicago PD”.

Λάτρης της ταχύτητας και των γρήγορων αυτοκινήτων, αποτέλεσε τη νέα προσθήκη στο καστ του 8ου μέρους του δημοφιλούς franchise “The Fast and the Furious”, με τίτλο “The Fate of the Furius”.

Kate Hudson

Η Kate Hudson έγινε γνωστή το 2001 με το ρόλο της στην ταινία "Σχεδόν Διάσημοι", για τον οποίο κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και ήταν υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου.

Ωστόσο, στο σπίτι των Hudson βραβείο Όσκαρ υπάρχει και αυτό ανήκει στην μητέρα της Goldie Hawn, που το κέρδισε το 1969 στην ταινία Cactus Flower. Ο πατέρας της Kate, Bill, ήταν επίσης ηθοποιός. Εγκατέλειψε την Goldie και τα παιδιά τους όταν ήταν αυτά μικρά. Την ανατροφή τους ανέλαβε ο επόμενος της σύζυγος, ο επίσης ηθοποιός Kurt Russell.

Οι σχέσεις της Kate με τον βιολογικό της πατέρα είναι κάκιστες. Τόσο που την ημέρα του πατέρα εκείνη ανάρτησε μια φωτογραφία της που την απεικονίζει σε παιδική ηλικία στην αγκαλιά του Russel.