O πρίγκιπας Κάρολος ήταν αυτός που ανησύχησε για το χρώμα του δέρματος του γιου της Μεγκαν Μαρκλ;

Συγγραφέας βιβλίου «δείχνει» τον πρίγκιπα Κάρολο ως το μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε εκφράσει ανησυχίες για το χρώμα του δέρματος του Άρτσι, του γιου της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι

Μια αποκάλυψη για τον πρίγκιπα Κάρολο και για το ενδεχόμενο να είναι εκείνος από την βασιλική οικογένεια που είχε εκφράσει ανησυχίες για το χρώμα του δέρματος του γιου της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, όπως είχε υποστηρίξει η Αμερικανίδα ηθοποιός στη συνέντευξή της στην Όπρα Γουίνφρεϊ, κάνει συγγραφέας σε βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει την Τρίτη.

Ο Κρίστοφερ Άντερσεν ο συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο “Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” μεταφέρει επικαλούμενος καλά πληροφορημένες πηγές έναν διάλογο που φέρεται να είχε ο πρίγκιπας Κάρολος με την σύζυγό του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του αρραβώνα του Χάρι με την Μέγκαν στις 27 Νοεμβρίου 2017.

«Αναρωτιέμαι πώς θα μοιάζει το παιδί» φέρεται να είπε ο πρίγκιπας Κάρολος με την Καμίλα να ξαφνιάζεται από την παρατήρηση και να απαντά «φαντάζομαι θα είναι πανέμορφο, είμαι σίγουρη γι’ αυτό». Τότε ο πρίγκιπας Κάρολος, κατά τον συγγραφέα, φέρεται να είπε «εννοώ ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το χρώμα της επιδερμίδας του παιδιού;».

Παρά τον διάλογο που μεταφέρει ο Άντερσεν αποφεύγει να υποστηρίξει ευθέως ότι ήταν ο πρίγκιπας Κάρολος αυτός που κατήγγειλε η Μέγκαν Μαρκλ όταν τον περασμένο Μάρτιο έλεγε στην Όπρα Γουίνφρεϊ: «υπήρχαν ανησυχίες και συζητήσεις για το πόσο σκούρο θα είναι το δέρμα του Άρτσι όταν θα γεννηθεί. Αυτές οι συζητήσεις είχαν γίνει ανάμεσα σε μέλη της βασιλικής οικογένειας και τον Χάρι».

Ο συγγραφέας του βιβλίου υποστηρίζει ότι η απορία αυτή του πρίγκιπα Καρόλου στη συνέχεια διαστρεβλώθηκε από άτομα προκειμένου να αποκτήσει μια ρατσιστική χροιά μέχρι να φτάσει στα αυτά του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Κατά τον συγγραφέα του βιβλίου τα άτομα αυτά προέρχονται από μια ομάδα υψηλόβαθμων συμβούλων του παλατιού που αποκαλούνται «οι άνδρες στα γκρι».

Στο βιβλίο υποστηρίζεται, επίσης, ότι ο Χάρι εξέφρασε την ενόχλησή του στον πρίγκιπα Κάρολο ο οποίος με τη σειρά του φέρεται να απάντησε «μην είσαι υπερβολικά ευαίσθητος με αυτό το θέμα» ενώ αρνητική φέρεται να ήταν και η αντίδραση του πρίγκιπα Γουίλιαμ ο οποίος χαρακτήρισε «αγενές» το σχόλιο του πατέρα του αλλά «όχι ένδειξη ρατσισμού στη βασιλική οικογένεια».

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Καρόλου, πάντως, σχολίασε στην New York Post ότι «οι ισχυρισμοί του συγγραφέα είναι προϊόν φαντασίας και δεν αξίζουν περαιτέρω σχολιασμού».

