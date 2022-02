Kορονοϊός: Ενισχύεται η θεωρία οτι η πανδημία ξεκίνησε λόγω διαρροής απο εργαστήριο

Επιστήμονες βρήκαν ίχνη κορονοϊού που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θεωρία ότι η πανδημία ξεκίνησε με διαρροή από εργαστήριο.

Μία πρώιμη εκδοχή της Covid-19 ανακαλύφθηκε σε κινεζικό εργαστήριο, τροφοδοτώντας φόβους ότι οι επιστήμονες μελετούσαν τον ιό πριν από την έξαρση της ασθένειας που εξακολουθεί να «γονατίζει» τον πλανήτη.

Η ανακάλυψη, από την ανάλυση δειγμάτων εδάφους, υποδηλώνει ότι ο κορονοϊός μπορεί να μην μεταπήδησε από την άγρια ​​ζωή στους ανθρώπους με φυσικό τρόπο. Απαιτούνται, ωστόσο, περισσότερα στοιχεία, ιδίως σχετικά με το πότε ακριβώς εισήλθε ο ιός στα δείγματα.

Επιστήμονες στην Ουγγαρία βρήκαν ίχνη μιας μοναδικής παραλλαγής του κορονοϊού ενώ εξέταζαν DNA από έδαφος στην Ανταρκτική που είχε σταλεί στην εταιρεία βιοτεχνολογίας Sangon Biotech στη Σαγκάη. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης γενετικό υλικό από κινέζικα χάμστερ και πράσινους πιθήκους, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι ο ιός εξετάστηκε σε εργαστήριο, χρησιμοποιώντας είτε τα ίδια τα ζώα είτε τα κύτταρά τους.

Ορισμένοι απο εκείνους που υποστηρίζουν τη θεωρία της διαρροής απο εργαστήριο θεωρούν οτι Κινέζοι επιστήμονες κατασκεύασαν τον ιό στο εργαστήριο για να τον κάνουν πιο επικίνδυνο ως μέρος ενός πειράματος, πριν ο ιός διαφύγει.

Ο Viscount Ridley, συγγραφέας του Viral: The Search for the Origin of Covid-19, θεωρεί ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία μπορεί να υποστηρίξουν την εν λόγω θεωρία λόγω της παρουσίας «τριών βασικών μεταλλάξεων» που είναι χαρακτηριστικές των πρώιμων αλληλουχιών του ιού»

Η ανακάλυψη, από ανάλυση δειγμάτων εδάφους, υποδηλώνει ότι ο κορωνοϊός μπορεί να μην μεταπήδησε από την άγρια ​​ζωή στους ανθρώπους με φυσικό τρόπο (χρησιμοποιήθηκε φωτογραφία αρχείου) Ωστόσο, τα ευρήματα πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή, καθώς το DNA του εδάφους μπορεί να έχει μολυνθεί με τον ιό από τους πρώτους ασθενείς με Covid-19 που αναφέρθηκαν από την Κίνα τον Δεκέμβριο του 2019.

Τα δείγματα εδάφους στάλθηκαν τον ίδιο μήνα στη Sangon Biotech, αλλά δεν είναι σαφές πότε αναλύθηκαν. Τα ευρήματα, από το Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand και το Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής, και τα δύο στη Βουδαπέστη, έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν ακόμη εξεταστεί από ομότιμους επιστήμονες.

Ο καθηγητής Jesse Bloom, από το Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο Fred Hutchinson στο Σιάτλ των ΗΠΑ, επανεξέτασε τα δεδομένα από την Ουγγαρία για να επιβεβαιώσει ότι τα δείγματα της Ανταρκτικής περιείχαν τον ιό. Ωστόσο, είπε ότι «οι τελικές συνέπειες παραμένουν ασαφείς».

