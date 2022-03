Πόλεμος στην Ουκρανία: Μεγάλη ανησυχία Λευκού Οίκου ότι η Κίνα μπορεί να ενισχύσει με όπλα τη Ρωσία

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι σχολίασε με νόημα ότι το γεγονός πως η Κίνα δεν έχει καταδικάσει τις ενέργειες της Ρωσίας «λέει πολλά»

Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε σήμερα τη «μεγάλη ανησυχία» του ότι η Κίνα θα μπορούσε να στείλει στη Ρωσία στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει στην επίθεση που έχει εξαπολύσει η Μόσχα κατά της Ουκρανίας.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν θα είναι ευθύς και διατεθειμένος να ασκήσει κριτική στον κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουν αύριο, Παρασκευή.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι σχολίασε με νόημα ότι το γεγονός πως η Κίνα δεν έχει καταδικάσει τις ενέργειες της Ρωσίας «λέει πολλά».

Μόσχα και Πεκίνο συνεργάζονται για δημιουργία εναλλακτικού SWIFT

Η Ρωσία και η Κίνα εργάζονται από κοινού για να δημιουργήσουν ένα σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων που θα συνδέει τα δικά τους ξεχωριστά χρηματοπιστωτικά συστήματα μηνυμάτων, δήλωσε σήμερα Ρώσος βουλευτής, καθώς η Μόσχα απαντά στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στον δικό της χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αρκετές ρωσικές τράπεζες έχουν αποκλεισθεί από το διεθνές διατραπεζικό σύστημα πληρωμών SWIFT, σε σχέση με τα γεγονότα στην Ουκρανία, γεγονός που τους εμποδίζει να μεταφέρουν χρήματα εκτός Ρωσίας.

Το σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων το οποίο ανέπτυξε η Κεντρική τράπεζα της Ρωσίας - System for Transfer of Financial Messages (SPFS)- μπορεί να διασφαλίζει την ροή των εγχώριων διατραπεζικών συναλλαγών, αλλά είναι περιορισμένο ως προς τον συγχρονισμό, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών που μπορεί να πραγματοποιήσει.

Η σύνδεση τους με την κινεζική πλατφόρμα πληρωμών CIPS είναι μια άλλη πιθανή εκδοχή. Ωστόσο η κινεζική πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποστολή πληρωμών σε γιουάν.

Live blog: Απομακρύνεται η διπλωματική λύση - Μαίνονται οι επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία

