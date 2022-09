Λας Βέγκας: Mαχαίρωσαν γνωστό δημοσιογράφο έξω απο το σπίτι του - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ένας βετεράνος δημοσιογράφος του Λας Βέγκας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του και η αστυνομία αναζητά έναν ύποπτο, δήλωσαν οι αρχές.

Οι αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας βρήκαν τον δημοσιογράφο Τζεφ Τζέρμαν, 69 ετών, νεκρό με τραύματα από μαχαίρι γύρω στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου (4/9) μετά απο τηλεφώνημα έκτακτης ανάγκης ανέφερε η εφημερίδα Las Vegas Review-Journal.

Ο Τζέρμαν πέθανε από «πολλαπλά βίαια τραύματα» σε μια ανθρωποκτονία, ανακοίνωσε την Κυριακή το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Κλαρκ. Φαίνεται ότι διαπληκτίστηκε με ένα άλλο άτομο που τράβηξε μαχαίρι, σε ένα μεμονωμένο περιστατικό οπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Πιστεύουμε ότι ο καβγάς έγινε έξω από το σπίτι», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ντόρι Κορέν, εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας. «Έχουμε ορισμένα στοιχεία. Καταδιώκουμε έναν ύποπτο, αλλά η σύλληψη εκκρεμεί».

Το θύμα δεν είχε κοινοποιήσει καμία ανησυχία για την προσωπική του ασφάλεια ή απειλές εναντίον του. «Η οικογένεια του Review-Journal είναι συντετριμμένη που έχασε τον Τζεφ», ανακοίνωσε η διοίκηση. «Ήταν ο χρυσός κανόνας των ειδήσεων. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα ήταν το Λας Βέγκας σήμερα χωρίς τα πολλά χρόνια που έδινε φως σε σκοτεινά μέρη».

Ο Τζέρμαν εντάχθηκε στο Review-Journal το 2010 μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες στη Las Vegas Sun, όπου ήταν αρθρογράφος και ρεπόρτερ, κάλυπτοντας δικες, πολιτικά και εργατικά θέματα, κυβερνητικό ρεπορτάζ και υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Ήταν γνωστός για τις ιστορίες του σχετικά με κυβερνητικές παρανομίες και πολιτικά σκάνδαλα και για την κάλυψη της μαζικής επίθεσης το 2017 σε μουσικό φεστιβάλ του Λας Βέγκας που σκότωσε 60 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 400 άλλους.

Σύμφωνα με το Review-Journal, ο Τζέρμαν κατείχε μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Marquette και ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου του 2001 «Murder in Sin City: The Death of a Las Vegas Casino Boss», που πραγματεύεται την αληθινή ιστορία του θανάτου του Tεντ Μπίνιον, κληρονόμου της περιουσίας του Horseshoe Club.