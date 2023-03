ΗΠΑ: Εργασία και μισθοί 45 ημερών στους εργαζόμενους της Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank: Το προσωπικό της τράπεζας έλαβε οδηγίες για την εξ αποστάσεως συνέχιση της εργασίας του

Στους εργαζόμενους της τράπεζας Silicon Valley Bank (SVB) προσφέρθηκαν εργασία 45 ημερών και αποδοχές 1,5 μισθών από τον κυβερνητικό οργανισμό (Federal Deposit Insurance Corp - FDIC) που ανέλαβε τον έλεγχο της SVB η οποία κατέρρευσε χθες, σύμφωνα με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς το προσωπικό της τράπεζας, το οποίο διάβασε το Reuters.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας θα εγγραφούν και θα τους δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις παροχές που θα έχουν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από τον FDIC, ενώ λεπτομέρειες για την ασφαλιστική κάλυψή τους θα δοθούν από την πρώην μητρική εταιρία της τράπεζας SVB Financial Group, όπως ανέφερε ο FDIC σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη αργά χθες το βράδυ με τον τίτλο «Διατήρηση Υπαλλήλων».

Η SVB διατηρούσε 8.528 υπαλλήλους στα τέλη του 2022.

Το προσωπικό της τράπεζας έλαβε οδηγίες για την εξ αποστάσεως συνέχιση της εργασίας του, εκτός από τους υπαλλήλους, η παρουσία των οποίων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της τράπεζας, αλλά και τους εργαζόμενους σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

Ο FDIC δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού των εξελίξεων.

Ο υπουργός Οικονομικών και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας συζητούν μετά από την κατάρρευση της αμερικανικής τράπεζας SVB

Ο Βρετανός υπουργός των Οικονομικών συνομίλησε με τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας σχετικά με την κατάρρευση της αμερικανικής τράπεζας Silicon Valley Bank (SVB), ενώ υπάρχουν συνομιλίες με εταιρίες που επηρεάζονται για τη συζήτηση της κατάστασης που διαμορφώνεται, όπως ανέφερε μία ανακοίνωση του υπουργείου των Οικονομικών.

Αξιωματούχοι από το υπουργείο των Οικονομικών και την Τράπεζα της Αγγλίας συνεργάζονται στενά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ο υφυπουργός Οικονομικών θα συζητήσει τις ανησυχίες μερικών τεχνολογικών εταιριών που επηρεάζονται, με εκπρόσωπους του αναφερόμενου τομέα αργότερα σήμερα

«The government recognises that tech sector companies are often not cashflow positive as they grow, and that they rely on cash on deposits to cover their day to day costs», the statement said.

«Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι εταιρίες του τεχνολογικού τομέα ξεμένουν συχνά από οικονομική ρευστότητα, καθώς μεγαλώνουν και έχουν ανάγκη από ρευστό χρήμα στις καταθέσεις τους, προκειμένου να καλύψουν τα καθημερινά έξοδά τους», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

