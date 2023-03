Έφυγε από τη ζωή η γυναίκα του ζευγαριού στη θρυλική φωτογραφία του Γούντστοκ

Το Γούντστοκ του 1969 έμεινε στην ιστορία ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ ειρήνης και μουσικής.

Η Bobbi Kelly, η οποία εμφανιζόταν στην εμβληματική φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο του άλμπουμ Γούντστοκ, πέθανε το Σάββατο, σύμφωνα με τον σύζυγό της. «Με περισσή θλίψη ανακοινώνω στην οικογένεια και στους φίλους μου στο FB, ότι μετά από 54 χρόνια κοινής ζωής, πέθανε η όμορφη σύζυγός μου, Bobbi, χθες το βράδυ, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της», έγραψε το Σάββατο ο Nick Ercoline στο Facebook. «Έζησε καλά τη ζωή της και έφυγε από αυτόν τον κόσμο σε ένα πολύ καλύτερο μέρος. Αν την γνωρίζατε, την αγαπούσατε. Έζησε σύμφωνα με το ρητό της, ‘Να είσαι ευγενικός’». «Δεν της άξιζε ο εφιάλτης του περασμένου έτους, αλλά δεν υποφέρει πια από τον σωματικό πόνο και αυτό μας παρηγορεί», έγραψε.

Ο Nick Ercoline και η Bobbi Kelly ήταν 20 ετών αγαπημένοι όταν ο φωτογράφος Burke Uzzle τράβηξε μια φωτογραφία του ζευγαριού να κρατά ο ένας τον άλλον τυλιγμένο σε μια κουβέρτα στο τριήμερο φεστιβάλ του Γούντστοκ, το καξουστό μουσικό φεστιβάλ που προσέλκυσε πάνω από 400.000 άτομα και που ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει για τρεις ημέρες σε μία γαλακτοπαραγωγική φάρμα στη Νέα Υόρκη (πολιτεία), από τις 15 έως τις 17 Αυγούστου του 1969, αλλά τελικά κράτησε τέσσερις ημέρες, καθώς ολοκληρώθηκε στις 18 Αυγούστου.

Πίσω από ένα ζευγάρι χοντρά κίτρινα γυαλιά ηλίου, η Bobbi κοιτάζει προς την κάμερα.

Η φωτογραφία έγινε το εξώφυλλο του βιβλίου του 1970 «Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More» – ένα τριπλό LP βινυλίου τον Μάιο του 1970 που συνόδευε μια συναυλιακή ταινία του φεστιβάλ.