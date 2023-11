Πέθανε σε ηλικία 26 ετών ο τραγουδιστής Sean Martin

Πέθανε ο τραγουδιστής Sean Martin μετά από μάχη που έδινε με άγνωστη ασθένεια - Ήταν μόλις 26 ετών

Έφυγε σε ηλικία 26 ετών ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Night Café», Sean Martin.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή ωστόσο ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, χωρίς να λέει ποια είναι η ασθένειά του.

Τον περασμένο Απρίλιο με ανάρτησή του είχε δηλώσει: «Μερικοί από εσάς μπορεί να ξέρετε ότι παλεύω με την υγεία μου τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που ήταν τεράστιο εμπόδιο για την TNC και για να είμαι ειλικρινής ήταν αρκετά δύσκολο για όλους μας».

Το συγκρότημα «Night Café», το όνομα του οποίου είναι εμπνευσμένο από τον πίνακα του Vincent van Gogh, δημιουργήθηκε το 2013 και κυκλοφόρησε το Get Away from the Feeling και Bunkbed το 2017 και το 2018, ενώ ακολούθησε το άλμπουμ 0151 το 2019.