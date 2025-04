Πώς μοιάζουν οι εξωγήινοι του εξωπλανήτη K2-18b - Η Τεχνητή Νοημοσύνη δίνει την απάντηση

Σε μια «μεταμορφωτική» ανακάλυψη, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τις ισχυρότερες ενδείξεις ζωής σε έναν μακρινό εξωγήινο πλανήτη.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, οι αστρονόμοι βρήκαν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη K2-18b τεράστιες ποσότητες χημικών ουσιών που παράγονται από τη ζωή στη Γη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ένας «ωκεανός που σφύζει από ζωή » είναι η καλύτερη εξήγηση για αυτή την εκπληκτική ανακάλυψη.

Αλλά πώς θα έμοιαζε αυτή η εξωγήινη ζωή;

Η MailOnline χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να πάρει τις καλύτερες προβλέψεις των επιστημόνων και να φανταστεί πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή στον K2-18b.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι ωκεανοί του K2-18b είναι γεμάτοι με κάτι σαν φυτοπλαγκτόν - μικροσκοπικούς οργανισμούς που τρέφονται με την ενέργεια από το κοντινό άστρο.

Ωστόσο, όπου υπάρχει πλαγκτόν, υπάρχει επίσης η πιθανότητα να εξελιχθούν πιο σύνθετες μορφές ζωής για να τραφούν από αυτή την άφθονη τροφή.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο K2-18b είναι γεμάτος με παράξενες μορφές ζωής, από γαρίδες που τρέφονται με φίλτρα μέχρι εξωγήινα ιπτάμενα ψάρια.

01 06 02 06 03 06 04 06 05 06 06 06

Πλαγκτόν

Ο K2-18b είναι ένας εξωπλανήτης που βρίσκεται περίπου 124 έτη φωτός από τη Γη στον αστερισμό του Λέοντα.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Είναι 2,6 φορές μεγαλύτερος και 8,6 φορές πιο συμπαγής από τη Γη και οι ειδικοί πιστεύουν ότι πιθανότατα καλύπτεται από ωκεανό - κάνοντάς τον αυτό που αποκαλούν «κόσμο του Υκεανού».

Από τις παρατηρήσεις, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι ο K2-18b βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα ερυθρό άστρο νάνο σε μια περιοχή γνωστή ως «κατοικήσιμη ζώνη», στην οποία μπορεί να υπάρχει υγρό νερό.

Καθώς ο πλανήτης περνάει μπροστά από το άστρο του, οι επιστήμονες μπορούν να καταγράψουν πώς οι διάφορες χημικές ουσίες στην ατμόσφαιρα απορροφούν το φως.

Αυτό αποκάλυψε τα χημικά αποτυπώματα του διμεθυλοσουλφιδίου (DMS) και του διμεθυλοδισουλφιδίου (DMDS), τα οποία παράγονται στη Γη μόνο από έμβια όντα.

Ο δρ Arik Kershenbaum, ζωολόγος από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ λέει: «Πρόκειται για μια πολύπλοκη χημική ουσία που διασπάται πολύ γρήγορα. Έτσι, αν το βλέπετε εκεί, τότε κάτι πρέπει να το παράγει».

Αν και οι επιστήμονες δεν μπορούν να είναι 100% σίγουροι ότι ο K2-18b είναι ένας κόσμος του Ωκεανού, αν είναι, τότε οι ωκεανοί θα ήταν το πιο πιθανό μέρος για την ανάπτυξη ζωής.

Ωστόσο, ο Δρ Arik Kershenbaum, ζωολόγος από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και συγγραφέας του βιβλίου The Zoologists Guide to the Galaxy, λέει ότι η ζωή στον K2-18b θα ήταν αρκετά διαφορετική από τη ζωή στη Γη σήμερα.

'Ακόμα και αν υπάρχει ωκεανός σε αυτόν τον πλανήτη, θα μοιάζει περισσότερο με αυτό που έμοιαζε η Γη πριν από τρία ή τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, όταν πρωτοεξελίχθηκε η ζωή', είπε.

'Έτσι, ένα πράγμα που μπορούμε να πούμε με αρκετή σιγουριά είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πλανητών που έχουν οποιοδήποτε είδος ζωής πάνω τους θα έχουν απλή ζωή πάνω τους'.

Αυτό σημαίνει ότι η πιο πιθανή μορφή ζωής θα είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί όπως το φυτοπλαγκτόν.

Στη Γη, αυτά τα πλάσματα κάθονται κοντά στην επιφάνεια του νερού και μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης και, το σημαντικότερο, δημιουργούν επίσης DMS και DMDS.

Έτσι, αν αυτές οι χημικές ουσίες έχουν πράγματι μια βιολογική πηγή, το φυτοπλαγκτόν στους ωκεανούς του K2-18b είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος.

Τροφοδότες φίλτρων

Ωστόσο, επειδή η ζωή στον K2-18b είναι απλή, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι μικρά.

Ο Δρ Kershenbaum λέει: «Με τον όρο απλό εννοώ απλές αλληλεπιδράσεις και ένα πολύ απλό οικοσύστημα.

«Έτσι, μπορεί να έχουμε οργανισμούς που συλλαμβάνουν το φως από το αστέρι, όπως κάνουν τα φυτά στον πλανήτη μας, και στη συνέχεια, καθώς πεθαίνουν και βυθίζονται στο νερό, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που τρώνε τα νεκρά πλάσματα.

«Έτσι ήταν πιθανώς η ζωή στη Γη πριν από περίπου δύο δισεκατομμύρια χρόνια.

Ο Δρ Kershenbaum λέει ότι οι περιορισμοί της φυσικής και τα όρια του τρόπου με τον οποίο τα πλάσματα μπορούν να κινηθούν μόνα τους σημαίνουν ότι η ζωή στον K2-18b θα είχε κάποιες ομοιότητες με τη ζωή στη Γη.

Έτσι, αν έχει εξελιχθεί πιο πολύπλοκη ζωή, αυτή θα μπορούσε να μοιάζει με κάποιους από τους πρώτους τροφοδότες φίλτρων στην ιστορία της Γης.

Στη Γη, ένα από τα πρώτα πράγματα που άρχισαν να τρώνε μικροοργανισμούς ήταν ένας τύπος μονοκύτταρου οργανισμού που ονομάζεται χοανοφλαγγοκύτταρα, ο πρώτος ζωντανός πρόγονος όλων των ζώων στη Γη.

Αυτά τα απλά πλάσματα έμοιαζαν με μικροσκοπικές σαΐτες του μπάντμιντον, οι οποίες χρησιμοποιούσαν μικροσκοπικές τρίχες για να ρουφήξουν τα βακτήρια μέσα από ένα χωνί και να τα καταναλώσουν.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κάτι που έμοιαζε πολύ με αυτό ήταν πιθανότατα ο πλησιέστερος συγγενής όλης της ζωικής ζωής στη Γη, οπότε τα απλά πλάσματα στον K2-18b θα μπορούσαν να μοιάζουν παρόμοια.

Αν και τα πολύπλοκα ζώα εξελίχθηκαν πολύ πρόσφατα στην εξελικτική ιστορία της Γης, το αρχείο απολιθωμάτων μπορεί να προσφέρει κάποιες ενδείξεις για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η εξωγήινη ζωή.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το πρώτο ζώο που τρέφεται με φίλτρα στην ιστορία της Γης ήταν ένα μεγάλο πλάσμα που έμοιαζε με γαρίδα και ονομαζόταν Tamisiocaris borealis, το οποίο έζησε πριν από 540 εκατομμύρια χρόνια.

Αυτό το ζώο χρησιμοποιούσε μακριές, φτερωτές δομές γύρω από το κεφάλι του για να συλλέγει μικροσκοπικά σωματίδια από το νερό.

Αν και δεν είναι πιθανό, αν υπάρχει πιο πολύπλοκη ζωή στον K2-18b, μπορεί να έχει εξελιχθεί με παρόμοιο τρόπο.

Πιο πολύπλοκοι οργανισμοί

Η ζωή υπάρχει στη Γη εδώ και περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά μόνο τα τελευταία μισό δισεκατομμύριο χρόνια περίπου εμφανίστηκε κάτι που να μοιάζει με ζώο.

Αυτό καθιστά λιγότερο πιθανό ότι ο K2-18b θα έχει μορφές ζωής με πολύπλοκες σχέσεις, όπως συμπεριφορές θήρευσης και αποφυγής.

Ωστόσο, αν συμβεί να έχει μια πραγματικά πολύπλοκη ζωή, οι επιστήμονες έχουν κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει.

Δεδομένου ότι ο K2-18b περιστρέφεται γύρω από έναν ερυθρό νάνο, το φως που φτάνει στον πλανήτη θα είναι αμυδρό, γεγονός που θέτει κάποιους περιορισμούς στο πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η ζωή.

Ο αστρονόμος Michael Garrett, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, δήλωσε προηγουμένως στη MailOnline: «Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να εμφανιστεί η πολύπλοκη ζωή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί.

«Αν το άστρο σας είναι ένας κόκκινος γίγαντας, μπορεί να βρείτε ζωή με μάτια πολύ πιο ευαίσθητα και μεγαλύτερα από τα δικά μας».

Ο καθηγητής Garrett είπε επίσης ότι αν ο κόσμος είχε ατμόσφαιρα χαμηλής πυκνότητας, μπορεί να έχει «μορφές ζωής με φτερά τεράστιας κλίμακας».

Παρομοίως, το 2013, οι ερευνητές της NASA ανακάλυψαν δύο υδάτινους κόσμους, τους Kepler-62e και Kpler-62f, οι οποίοι ήταν πολλά υποσχόμενοι υποψήφιοι για την αναζήτηση ζωής.

Μιλώντας τότε στο Space.com, ο επικεφαλής ερευνητής Bill Borucki, του ερευνητικού κέντρου Ames της NASA, δήλωσε ότι οι πλανήτες αυτοί θα μπορούσαν να φιλοξενούν ψάρια ή ακόμη και πουλιά.

Ο κ. Borucki δήλωσε: «Τουλάχιστον στον ωκεανό μας, έχουμε ιπτάμενα ψάρια. «Πετούν» για να ξεφύγουν από τα αρπακτικά. Έτσι, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι έχουν εξελιχθεί -πουλιά- σε αυτόν τον ωκεάνιο πλανήτη».

Δεδομένου ότι ο K2-18b είναι ένας υδάτινος κόσμος όπως ακριβώς οι Kepler-62e και 62f, οι ωκεανοί του θα μπορούσαν επίσης να φιλοξενήσουν παράξενα εξωγήινα ιπτάμενα ψάρια ή ακόμη και θαλασσοπούλια.

Σχετικές ειδήσεις