Πέθανε ο πρώην διευθυντής του BBC, Alan Yentob - Αποχαιρετούν το πρόσωπο της τέχνης στην τηλεόραση

Ο πρώην διευθυντής του BBC και παρουσιαστής Alan Yentob έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Yentob ξεκίνησε την καριέρα του στο BBC το 1968 ως εκπαιδευόμενος και ανέλαβε στη συνέχεια σημαντικές θέσεις, όπως διευθυντής των BBC One και BBC Two, διευθυντής τηλεόρασης, επικεφαλής μουσικής και τεχνών, καθώς και υπεύθυνος για τα τμήματα δράματος, ψυχαγωγίας και παιδικών προγραμμάτων.

Η οικογένειά του, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιοποιήθηκε από το BBC, ανέφερε ότι ο Yentob απεβίωσε το Σάββατο 24 Μαΐου. Η σύζυγός του, Philippa Walker, δήλωσε:

«Για τον Jacob, την Bella και εμένα, κάθε μέρα με τον Alan ήταν γεμάτη υποσχέσεις για κάτι απρόσμενο. Η ζωή μας ήταν συναρπαστική, γιατί ήταν ο ίδιος συναρπαστικός.

Ήταν περίεργος, αστείος, εκνευριστικός, πάντα αργοπορημένος και δημιουργικός μέχρι το μεδούλι. Πέρα όμως από όλα αυτά, ήταν ο πιο ευγενικός και βαθιά ηθικός άνθρωπος. Αφήνει πίσω του ένα μονοπάτι αγάπης που εκτείνεται για μίλια».

Ο Alan Yentob, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και τηλεοπτικός διευθυντής, ποζάρει μετά την απονομή του τίτλου του Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια τελετής απονομής στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024 PA

Κατά τη θητεία του στο BBC Two, του αποδόθηκε η ανανέωση του καναλιού μέσω πρωτοποριακών εκπομπών όπως το Absolutely Fabulous με τις Jennifer Saunders και Dame Joanna Lumley, η καλλιτεχνική σειρά The Late Show, και το Have I Got News For You, που στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο BBC One. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τη δημιουργία των παιδικών καναλιών CBBC και CBeebies.

Στις δραματικές παραγωγές που ενέκρινε περιλαμβάνονται τα Middlemarch και Pride and Prejudice – η οποία καθιέρωσε τον Colin Firth ως σύμβολο ρομαντισμού – καθώς και το Ballykissangel. Επίσης, ήταν αυτός που πήρε την απόφαση να διακόψει τη σαπουνόπερα Eldorado το 1993. Από το 2003, ανέλαβε και παρουσίασε τη σειρά ντοκιμαντέρ τέχνης Imagine.

Το 2015 αποχώρησε από τη θέση του δημιουργικού διευθυντή του BBC, δηλώνοντας ότι η ενασχόλησή του με τη φιλανθρωπική οργάνωση Kids Company αποτελούσε «σοβαρή απόσπαση προσοχής». Ως πρόεδρος των διαχειριστών του οργανισμού, δέχτηκε έντονη κριτική, καθώς υπήρχαν καταγγελίες ότι επιχείρησε να επηρεάσει την κάλυψη των προβλημάτων της οργάνωσης από το BBC. Ο ίδιος πάντως υποστήριζε ότι δεν υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων και ότι δεν καταχράστηκε τη θέση του στο BBC.

Ο Alan Yentob, ραδιοτηλεοπτικός και τηλεοπτικός διευθυντής, ποζάρει μετά την αναγόρευσή του σε Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας κατά την τελετή ενθρόνισης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024. AP

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Tim Davie, δήλωσε: «Ο Alan Yentob υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βρετανικής ραδιοτηλεόρασης και των τεχνών. Δημιουργικός, διορατικός και γεμάτος πάθος για την αφήγηση και τη δημόσια υπηρεσία, διαμόρφωσε επί δεκαετίες το περιεχόμενο του BBC και όχι μόνο.

Για σχεδόν 60 χρόνια υπερασπίστηκε την πρωτοτυπία, την τόλμη και τη δημιουργική φιλοδοξία. Από το Arena μέχρι το Imagine, από δραματικές σειρές που έγραψαν ιστορία μέχρι τη στήριξη νέων δημιουργών, η επιρροή του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της βρετανικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Ο Alan πίστευε βαθιά στον ρόλο του BBC ως θεσμού που υπηρετεί τη δημιουργία και τη γνώση, προσβάσιμο σε όλους.

Πέρα όμως από το δημιουργικό του έργο, ήταν ένας αξέχαστος άνθρωπος. Επικοινωνιακός, πνευματώδης και ακούραστα περίεργος, μετέδιδε ζωντάνια και θέρμη σε κάθε συζήτηση. Ήταν γενναιόδωρος, παθιασμένος και ενθουσιώδης με τη δουλειά των άλλων.

Χάσαμε ένα από τα σπουδαιότερα δημιουργικά πνεύματα της εποχής μας. Όμως το έργο του, η φωνή του και οι γενιές που ενέπνευσε θα συνεχίσουν να ζουν».