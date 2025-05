Ρικ Ντέριντζερ: Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας και παραγωγός της ροκ στα 77 του

Ο θρυλικός κιθαρίστας και παραγωγός Ρικ Ντέριντζερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Τζέντα, στο «TMZ», αναφέροντας πως ο μουσικός πέθανε στις 26 Μαΐου, όταν αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη μετά από σοβαρό ιατρικό επεισόδιο. Την απώλειά του ανακοίνωσε και ο στενός του φίλος, Τόνι Γουίλσον, στα social media.

Ο Ρικ Ντέριντζερ, γεννημένος Ρίτσαρντ Ντέριντζερ, είχε μια εντυπωσιακή καριέρα έξι δεκαετιών ως κιθαρίστας, τραγουδιστής, παραγωγός και συνθέτης. Έγινε γνωστός τη δεκαετία του ’60 ως frontman των McCoys, με το κλασικό πλέον «Hang On Sloopy» να φτάνει στο νούμερο ένα των charts το 1965. Μετά τη διάλυση των McCoys το 1969, ακολούθησε σόλο πορεία. Το 1973 κυκλοφόρησε το «All American Boy» με τη μεγάλη επιτυχία «Rock and Roll, Hoochie Koo».

Rick Derringer, Singer of ‘Hang on Sloopy,’ Writer of ‘Rock and Roll Hootchie Koo’ and ‘Real American’ Wrestling Theme, Dies at 77 https://t.co/AYg1bEv1cd — Variety (@Variety) May 27, 2025

Στην πορεία του συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα: συμμετείχε σε τραγούδια των Steely Dan («Show Biz Kids», «Chain Lightning», «My Rival»), έπαιξε κιθάρα στα σόλο άλμπουμ της Σίντι Λόπερ και περιόδευσε μαζί της, ενώ έπαιξε και στο «Killer» του Άλις Κούπερ το 1971.

Το 1983 έπαιξε κιθάρα στις εμβληματικές μπαλάντες «Making Love Out of Nothing At All» (Air Supply) και «Total Eclipse Of The Heart» (Μπόνι Τάιλερ), και την επόμενη χρονιά συμμετείχε στο «Left in the Dark» της Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Ξεχώρισε επίσης για τη συνεργασία του με τον «Weird Al» Yankovic, στον οποίο παρήγαγε τα πρώτα έξι άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου του Grammy-νικητή «Eat It». Το 1985, συνεισέφερε στο «The Wrestling Album» του WWF, γράφοντας μεταξύ άλλων το «Real American» του Χαλκ Χόγκαν.

Ακόμα και τις τελευταίες δεκαετίες, ο Ντέριντζερ παρέμεινε ενεργός. Περιόδευσε τρεις φορές παγκοσμίως με τον Ringo Starr & την All-Starr Band, και το 2014 εμφανίστηκε στην περιοδεία «Guitar Circus» δίπλα σε B.B. King, Πίτερ Φράμπτον, Ρικ Νίλσεν και άλλους θρύλους.

Η μουσική σκηνή αποχαιρετά έναν από τους πιο πολυτάλαντους και παραγωγικούς κιθαρίστες της ροκ ιστορίας.