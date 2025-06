Αποκάλυψη: Τα καυστικά πρώτα λόγια του πρίγκιπα Κάρολου όταν γεννήθηκε ο Χάρι επειδή «ήθελε κόρη»

Οι σχέσεις του Βρετανού μονάρχη με τον γιο του, Χάρι βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους, μετά την απομάκρυνση του μικρότερου γιου του Καρόλου και τη Νταϊάνα από τα βασιλικά καθήκοντα και τη «μετανάστευσή» του στην Αμερική.

Τα επεισόδια στο σίριαλ των εντάσεων του Χάρι με τον πατέρα του φαίνεται, σύμφωνα με βασιλικούς παρατηρητές, πως έχουν βαθύτερες ρίζες και ξεκινούν πριν από τη γέννησή του.

Σύμφωνα με την ίδια την Νταϊάνα, ο Κάρολος ήθελε απεγνωσμένα να αποκτήσει δύο παιδιά - ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ της Βρετανίας, καθιστός, πλαισιωμένος από τους εν διαστάσει γονείς του, τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, και συνοδευόμενος από τον μικρότερο αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, υπογράφει το παραδοσιακό βιβλίο εισόδου στο κολέγιο Ίτον, δυτικά του Λονδίνου, για την πρώτη του μέρα στο σχολείο την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1995. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ο πρώτος μελλοντικός βασιλιάς της Βρετανίας που φοιτά στο σεβάσμιο ίδρυμα που για περισσότερα από 500 χρόνια εκπαιδεύει τους γιους της βρετανικής ελίτ AP Photo/POOL

«Ήξερα ότι ο Χάρι θα ήταν αγόρι επειδή το είδα στον υπέρηχο», εξήγησε στον Άντριου Μόρτον για το μπεστ σέλερ του Diana: Her True Story In Her Own Words.

«Ο Κάρολος πάντα ήθελε κορίτσι. Ήθελε δύο παιδιά και ήθελε ένα κορίτσι. Ήξερα ότι ο Χάρι ήταν αγόρι και δεν του το είπα».

Έτσι, όταν η Νταϊάνα γέννησε τον Χάρι στην πτέρυγα Lindo του νοσοκομείου St Mary's στις 15 Σεπτεμβρίου 1984, ο Κάρολος μετά βίας μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του. «Το πρώτο σχόλιο ήταν: "Θεέ μου, είναι αγόρι", δεύτερο σχόλιο: "Και έχει και κόκκινα μαλλιά"», αφηγήθηκε η Νταϊάνα στον έμπιστο βιογράφο της Μόρτον.

Στα δικά του απομνημονεύματα-βόμβα Spare, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι ήταν 21 ετών όταν άκουσε για πρώτη φορά την ιστορία «για το τι φέρεται να είπε ο μπαμπάς στη μαμά την ημέρα της γέννησής μου: "Υπέροχα! Τώρα μου έδωσες έναν κληρονόμο και έναν Spare - η δουλειά μου τελείωσε". Ένα αστείο. Πιθανώς», έγραψε ο Χάρι.

«Από την άλλη πλευρά, λίγα λεπτά μετά την παράδοση αυτού του κωμικού έργου, ο μπαμπάς φέρεται να έφυγε για να συναντήσει τη φίλη του. Οπότε... Πολλά αληθινά λόγια ειπώθηκαν για πλάκα».

Έξω από το νοσοκομείο, ο πρίγκιπας Κάρολος φάνηκε να κρύβει τα αληθινά του συναισθήματα και είπε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν: "Είναι υπέροχος. Απολύτως θαυμάσιος".

Δεν είναι περίεργο που η Νταϊάνα θα συνέχιζε να λέει στους φίλους της ότι "πνευματικά" ο γάμος τους "τελείωσε την ημέρα που γεννήθηκε ο πρίγκιπας Χάρι", σύμφωνα με τον Μόρτον.

Ο Κάρολος είπε στον επίσημο βιογράφο του Jonathan Dimbleby ότι τα ξαναβρήκε με την Καμίλα το 1986. Εν τω μεταξύ, φέρεται ότι η σχέση της Νταϊάνα με τον λοχαγό του στρατού Τζέιμς Χιούιτ ξεκίνησε περίπου την ίδια περίοδο.

Το βασιλικό ζεύγος, που είχε ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες στα σπίτια του για χρόνια, σταμάτησε να μοιράζεται τον ίδιο χώρο ύπνου κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Πορτογαλία το 1987.

Τα επόμενα χρόνια ο Κάρολος και η Νταϊάνα ταλαιπωρήθηκαν από φήμες για συζυγικά προβλήματα, με αποκορύφωμα την καταιγιστική καταγγελία για την κατάρρευση του γάμου τους, όπως δημοσιεύτηκε από τον Μόρτον το 1992.

Το βασιλικό ζεύγος ανακοίνωσε τον χωρισμό του λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Morton το 1992 και οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Αύγουστο του 1996.

Σε άλλο σημείο της εκρηκτικής βιογραφίας του Μόρτον, η Νταϊάνα αποκαλύπτει ότι η γέννηση του πρώτου της γιου Γουίλιαμ - του κληρονόμου - είχε τα δικά της προβλήματα.

Ο πρίγκιπας Κάρολος της Βρετανίας,, με τη σύζυγό του πριγκίπισσα Νταϊάνα, κρατούν τον νεογέννητο γιο τους πρίγκιπα Ουίλιαμ καθώς φεύγουν από το νοσοκομείο St. Mary's, στο Paddington του Λονδίνου, 22 Ιουνίου 1982 AP/Staff/John Redman



Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να επιλέξει μια ημερομηνία για την πρόκληση που να ταιριάζει με το πολυάσχολο πρόγραμμα πόλο του Καρόλου.

«Όταν γεννήσαμε τον Γουίλιαμ, έπρεπε να βρούμε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο που να ταιριάζει με τον Κάρολο και το πόλο του», είπε.

"Ο Ουίλιαμ έπρεπε να γεννηθεί με πρόκληση τοκετού, επειδή δεν μπορούσα να αντέξω άλλο την πίεση του τύπου, που γινόταν ανυπόφορη. Ήταν σαν όλοι να παρακολουθούσαν κάθε μέρα για μένα".

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πρόσθεσε: "Τέλος πάντων, το αγόρι έφτασε, μεγάλος ενθουσιασμός.

«Ενθουσιασμένος, όλοι ήταν απόλυτα ενθουσιασμένοι - είχαμε βρει μια ημερομηνία όπου ο Κάρολος θα μπορούσε να κατέβει από το πόνι του πόλο για να γεννήσω.

Αυτό ήταν πολύ ωραίο, ένιωσα ευγνωμοσύνη γι' αυτό!»

