H Bασιλική Όπερα της Βρετανίας ακύρωσε παράσταση στο Ισραήλ μετά από αντιδράσεις εργαζομένων

Το Βασιλικό Μπαλέτο και Όπερα (RBO), ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ιδρύματα τέχνης της Βρετανίας, ακύρωσε την προγραμματισμένη παραγωγή της «Τόσκα» στο Ισραήλ μετά από εκτεταμένες αντιδράσεις του προσωπικού.

H Bασιλική Όπερα του Λονδίνου

AP
Το Βασιλικό Μπαλέτο και Όπερα (RBO), ακύρωσε μία προγραμματισμένη παράσταση στο Ισραήλ μετά από αντιδράσεις του προσωπικού. Σε πρόσφατη ανοιχτή επιστολή, 182 μέλη του προσωπικού δήλωσαν ότι «απορρίπτουν» τη διεξαγωγή τρεχουσών ή μελλοντικών παραστάσεων στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Το RBO είχε σχεδιάσει να ανεβάσει την τρίπρακτη όπερα, η οποία δραματοποιεί την «καταστροφή του πολέμου», σε συνεργασία με την Ισραηλινή Όπερα στο Τελ Αβίβ τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, οι υπογράφοντες κατηγόρησαν το RBO ότι «επέλεξε να υποστηρίξει ενεργά το ισραηλινό κράτος» ενώ η κυβέρνησή του «αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Άλεξ Μπιρντ, διευθύνων σύμβουλος του RBO, επιβεβαίωσε στο CNN ότι η παραγωγή είχε ακυρωθεί, αλλά είπε ότι η απόφαση είχε ληφθεί «πριν από την παραλαβή της πρόσφατης επιστολής του προσωπικού» και μετά από «ανησυχίες για την ασφάλεια των μελών της εταιρείας στην περιοχή, υπό το φως της συνεχιζόμενης σύγκρουσης».

Η επιστολή από το προσωπικό κοινοποιήθηκε μετά από μια διαμάχη που ξέσπασε εντός του οργανισμού τον περασμένο μήνα, αφού ένας χορευτής σήκωσε μια παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια της τελετής για μια παράσταση του «Il Trovatore».

Ευρέως διαδεδομένα βίντεο της στιγμής έδειχναν έναν καβγά μεταξύ του χορευτή και ενός άνδρα που βγήκε από τα παρασκήνια για να προσπαθήσει να αρπάξει τη σημαία από τα χέρια του χορευτή. Σε μια δήλωση εκείνη την εποχή, που αναφέρθηκε σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το RBO δήλωσε ότι η επίδειξη του χορευτή ήταν μια «εντελώς ακατάλληλη» και «μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια» που παραβίαζε τη «δέσμευση του οργανισμού για πολιτική αμεροληψία». Ωστόσο, η αντίδραση του οργανισμού προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις στο προσωπικό.

Στην ανοιχτή επιστολή του, το προσωπικό εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον χορευτή που άνοιξε την παλαιστινιακή σημαία. Ανέφερε ότι η προσπάθεια να του αρπάξουν τη σημαία «έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι οποιαδήποτε ορατή αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη θα αντιμετωπιστεί με εχθρότητα».

Το προσωπικό απαίτησε από τον οργανισμό να παρακρατήσει «τις παραγωγές μας από θεσμούς που νομιμοποιούν και υποστηρίζουν οικονομικά ένα κράτος που εμπλέκεται στη μαζική δολοφονία αμάχων».

Περισσότεροι από 61.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας περισσότερους από 250 ομήρους.

Η επιστολή επιτέθηκε επίσης σε αυτό που χαρακτήρισε «υποκριτική» στάση του RBO, επικαλούμενη την υποστήριξη του οργανισμού προς την Ουκρανία μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας το 2022. «Καταλάβαμε τότε ότι η σιωπή ήταν απαράδεκτη. Γιατί είναι διαφορετικά τώρα; Γιατί τα βάσανα των Παλαιστινίων αντιμετωπίζονται με σιωπή, ενώ τα βάσανα των Ουκρανών αντιμετωπίζονται με δράση; Τα διπλά μέτρα και σταθμά είναι εκκωφαντικά», ανέφερε.

Ο διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε ότι η υποστήριξη του RBO προς την Ουκρανία «ευθυγραμμιζόταν με την παγκόσμια συναίνεση εκείνη την εποχή», αλλά ότι «καθώς η γεωπολιτική του κόσμου έχει γίνει πιο περίπλοκη, η στάση μας έχει αλλάξει για να διασφαλίσουμε ότι οι πράξεις μας αντικατοπτρίζουν τον σκοπό και τις αξίες μας». Είπε ότι ήταν «σοκαρισμένος από την κρίση στη Γάζα» και ότι το RBO αναγνωρίζει και σέβεται «το πλήρες φάσμα απόψεων που έχουν το προσωπικό, οι καλλιτέχνες και το κοινό μας».

Οι αντιδράσεις για τα δεινά στη Γάζα έχουν φτάσει σε νέα ύψη τους τελευταίους μήνες, από τότε που το Ισραήλ έθεσε τον θύλακα υπό αποκλεισμό, προκαλώντας τον θάνατο Παλαιστινίων από πείνα και υποσιτισμό. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν το Ισραήλ συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η παραγωγή του RBO της «Τόσκα» θα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο. Ο ιστότοπος της Ισραηλινής Όπερας έχει έκτοτε αφαιρέσει κάθε αναφορά στην προγραμματισμένη παραγωγή.

