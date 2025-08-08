Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram

Η Νο 1 σταρ του τένις στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα προκάλεσε «σεισμό» στο Instagram μετά την τελευταία της ανάρτηση

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram

H Αρινα Σαμπαλένκα

Η 27χρονη τενίστρια διεθνούς φήμης Αρίνα Σαμπαλένκα νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης η οποία έχει κατακτήσει τρεις τίτλους Grand Slam μέχρι σήμερα, διαχειρίζεται τη νίκη αλλά και την ήττα με τον δικό της τρόπο.

Έτσι λοιπόν αμέσως μετά την ήττα από την 23χρονη Αμερικανίδα Ανισίμοβα στο Wimbledon που την άφησε εκτός τελικού με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-4) δεν το έβαλε κάτω. Η σέξι αθλήτρια από τη Λευκορωσία άφησε πίσω τη «μάχη» που διήρκησε 2 ώρες και 36 λεπτά, με την Ανισίμοβα να κάνει το ματς της ζωής της και αποφάσισε να απολαύσει τον ήλιο και το καλοκαίρι.

Με μία...καυτή ανάρτηση στο Ιnstagram δήλωσε ότι προετοιμάζεται για την επόμενη εμφάνισή της απολαμβάνοντας λίγο χρόνο χαλάρωσης με «μια μέρα στον ήλιο», όπως έγραψε στη λεζάντα.

https://www.instagram.com/p/DM792KSMIxA/

Κοινοποιώντας τη φωτογραφία στους 3,3 εκατομμύρια ακολούθους της, η Σαμπαλένκα εμφανίζεται τόπλες και λυτά τα μακριά ξανθά μαλλιά της, ενώ σουφρώνει τα χείλη και ενημερώνει τους θαυμαστές της για το τι έχει κάνει μετά το Wimbledon. Φοράει ένα κολιέ με κάτι που μοιάζει με κοχύλια και έχει σημάδια στους ώμους από τον ήλιο.

Η Σαμπαλένκα κάνει συχνά «καυτές» εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ανεβάζει πολλές φορές φωτογραφίες όπου επιδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της με μπικίνι. Στη νέα της ανάρτηση, επιδεικνύει επίσης τα γυμνασμένα πόδια της δίπλα στην πισίνα, μία σειρά από εξωτικούς φοίνικες, ενώ ποζάρει σε μία σέλφι στο αυτοκίνητο.

https://www.instagram.com/p/DNBJl3Euucm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παρά το γεγονός ότι έγινε πρωτοσέλιδο όταν βοήθησε έναν θεατή που δυσκολευόταν με ένα μπουκάλι νερό στο γήπεδο, η Σαμπαλένκα παραδέχτηκε επίσης ότι έχει μια «σχέση μίσους» με το Wimbledon μετά την αποτυχία της να κερδίσει τον τρίτο ημιτελικό στη σειρά.

«Έχασα τρεις ημιτελικούς», είπε μετά την ήττα της από την Aνισίμοβα «Τρεις δύσκολους αγώνες. Μετά μου απαγορεύτηκε να παίξω (λόγω της εθνικότητάς της, το 2022). Μετά τραυματίστηκα. Έτσι, έχω πραγματικά μία σχέση μίσους αυτή τη στιγμή με το Wimbledon, αλλά πραγματικά ελπίζω ότι μια μέρα, ναι, θα το αλλάξω και θα έχω μια ερωτική σχέση».

https://www.instagram.com/p/DMYUqSrOG6t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ωστόσο, μετά από αυτό, αξιοποίησε στο έπακρο το καλοκαίρι, όπως φαίνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της. Στις 19 Ιουλίου, πόζαρε δίπλα στον φίλο της, Γεώργιο Φραγκούλη, σε μια ανάρτηση με λεζάντα: «Το πιο γλυκό καλοκαίρι». Στις 21 Ιουλίου, είπε ότι «απολάμβανε τις τελευταίες μέρες των διακοπών», αλλά αυτή την εβδομάδα απόλαυσε για μία ακόμη φορά τον ήλιο ενόψει του US Open, το οποίο ξεκινά αργότερα αυτόν τον μήνα.

