Μαχητικά πέμπτης γενιάς: Με ελληνική συμμετοχή αεροσκάφος τύπου stealth - Η γαλλική πρόταση

Το φιλόδοξο πρότζεκτ θα μπορούσε να εγγυηθεί την αεροπορική υπεροχή της Ευρώπης σε ορίζοντα δεκαετιών

Απεικόνιση του αεροσκάφους εν πτήσει, σύμφωνα με το σχέδιο για το 2022.

Σχέδιο για την κατασκευή του μαχητικού αεροσκάφος του μέλλοντος με συμμετοχή της Ελλάδας βρίσκεται στα σκαριά, με τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία να βρίσκονται στον «σκληρό πυρήνα» του πρότζεκτ.

«Το γαλλογερμανικό ζεύγος επέστρεψε στη δουλειά», δήλωνε η γαλλική προεδρία ενόψει του επίσημου δείπνου του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Φρίντριχ Μερτς στις 23 Ιουλίου στο Βερολίνο, γράφει η εφημερίδα «Τα Νέα». Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης του γάλλου προέδρου και του γερμανού καγκελαρίου ήταν μεταξύ άλλων το Ουκρανικό, η ενέργεια, η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ και η διαφωνία Γαλλίας-Γερμανίας για το πρότζεκτ συμπαραγωγής ενός μαχητικού 5ης γενιάς, του Συστήματος Αεροπορικής Μάχης του Μέλλοντος (FCAS) με τεχνολογία «stealth», που αποτελεί γαλλική πρόταση και στο οποίο η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή, εφόσον βέβαια ξεπεραστούν οι διαφωνίες που καταγράφονται ήδη μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου.

Πρόκεται για ένα φιλόδοξο πρότζεκτ καθώς μέσω αυτού του αόρατου και ανίκητου μαχητικού αεροσκάφους ευρωπαϊκής συμπαραγωγής με τα συνοδευτικά drones τα οποία αυξάνουν την αμυντική και επιθετική ισχύ, θα μπορούσε η εγγύηση της αεροπορικής υπεροχής της Ευρώπης να είναι διασφαλισμένη για χρονικό ορίζοντα δεκαετιών.

Το FCAS εγκανιάστηκε το 2017 από τον πρόεδρο Μακρόν και την τότε καγκελάριο Μέρκελ, ενώ τώρα περιλαμβάνει πια στους κόλπους του και την Ισπανία. Η γαλλική εταιρεία Dassault, η γερμανική Airbus και η ισπανική Intra έχουν αναλάβει να παραδώσουν το εν λόγω μαχητικό αεροσκάφος επόμενης γενιας έως το 2040, με τη γαλλική εταιρεία να διεκδικεί ηγετικό ρόλο την ώρα που οι σχέσεις της με τη γερμανική Airbus παραμένουν τεταμένες λόγω διαφωνίας τους κυρίως ως προς την κατανομή ευθυνών γύρω από το έργο αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.

