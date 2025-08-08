Γερμανία: Σταματάει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ

AP

Η Γερμανία θα αναστείλει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αντιδρώντας στα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

Ο Μερτς τόνισε πως ότι η κυβέρνησή του δεν θα εγκρίνει καμία εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα μέχρι νεωτέρας. «Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να κατανοήσει» κανείς πώς το ισραηλινό στρατιωτικό σχέδιο θα βοηθούσε στην επίτευξη νόμιμων στόχων, σημείωσε προσθέτοντας: «Υπό αυτές τις συνθήκες, η γερμανική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει καμία εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζας μέχρι νεωτέρας».

Ιστορικά, η Γερμανία ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές όπλων στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), ένα εξωτερικό ερευνητικό ινστιτούτο που εξετάζει τις συγκρούσεις και τους εξοπλισμούς, οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικών εισαγωγών του Ισραήλ κατά την περίοδο 2020-2024, με τη Γερμανία τον δεύτερο μεγαλύτερο.

