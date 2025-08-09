Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες σε σύγκρουση ενός λεωφορείου με φορτηγό που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας.

Όπως φαίνεται και από τα πλάνα μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες.

Uma batida entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 mortos e 46 feridos, no km 648 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, na noite de sexta-feira (8).



➡️https://t.co/SAQyWiCw9G pic.twitter.com/8N90PQOFUU — Jornal O Sul (@OSul_noticias) August 9, 2025

Από τους 46 τραυματίες, οι 12 είναι σε σοβαρή κατάσταση - ανάμεσά τους και ο οδηγός του φορτηγού - οι 26 σε σταθερή και 8 φέρουν ελαφρά τραύματα.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος.