Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου
Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες σε σύγκρουση ενός λεωφορείου με φορτηγό που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας.
Όπως φαίνεται και από τα πλάνα μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες.
Από τους 46 τραυματίες, οι 12 είναι σε σοβαρή κατάσταση - ανάμεσά τους και ο οδηγός του φορτηγού - οι 26 σε σταθερή και 8 φέρουν ελαφρά τραύματα.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος.
