H ανθρώπινη μορφή που πιάστηκε από κάμερα τρένου και «πάγωσε» άπαντες στην Αργεντινή (vid)
Βίντεο από κάμερα τρένου στην Αργεντινή προκαλεί ανατριχίλα, καθώς καταγράφει την εμφάνιση μιας μυστηριώδους ανθρώπινης μορφής κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το περιστατικό συνέβη σε τμήμα της Roca Line, του μεγάλου προαστιακού σιδηροδρόμου της χώρας, και δημοσιεύτηκε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.
Στο βίντεο φαίνεται μια φιγούρα να στέκεται ακίνητη λίγα μέτρα δίπλα από τις γραμμές, μέσα σε πυκνή βλάστηση, σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει γνωστός δρόμος ή μονοπάτι που να δικαιολογεί την παρουσία του ατόμου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Επιβεβαίωση ΠΑΟΚ για Γιακουμάκη
15:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ