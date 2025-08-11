«Όχι» Νετανιάχου σε μερική συμφωνία με τη Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε μερική συμφωνία ή εκεχειρία με τη Χαμάς, όσον αφορά την απελευθέρωση των ομήρων, όπως μεταδίδει το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές κοντά στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου είναι διατεθειμένος να συζητήσει μόνο μία συνολική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, χωρίς να υποχωρήσει από τους όρους του Ισραήλ.

«Ο πρωθυπουργός θα ήταν έτοιμος να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις μόνο αν πληρούνται οι όροι που έχει θέσει το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και αυτό μόνο αν επιστραφούν όλοι οι όμηροι. Μέχρι τότε, το Ισραήλ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε καμία διαπραγμάτευση», ανέφεραν οι πηγές.

Η στάση του Νετανιάχου όσον αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων δεν ήταν σαφής μετά την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας την περασμένη Πέμπτη (07/08) να καταλάβει την πολύπαθη Γάζα.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ακολουθεί τη στάση του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος έχει προτρέψει να απορριφθούν οιεσδήποτε προσπάθειες για μερική συμφωνία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες.