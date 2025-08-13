Νότια Κορέα: Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την Σεούλ - Ένας αγνοούμενος

Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας από σήμερα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια και διακόπτοντας την κυκλοφορία, ενώ οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις κοντά σε πηγές νερού και λόφους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας της Νότιας Κορέας, ένα άτομο αγνοείται στην πόλη Gimpo, κοντά στην πρωτεύουσα Σεούλ, ενώ περισσότεροι από 60 δρόμοι πλημμύρισαν και τουλάχιστον πέντε σπίτια υπέστησαν ζημιές. Περίπου 50 άτομα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε τμήματα της Σεούλ και των γειτονικών πόλεων Gimpo, Goyang και Incheon, όπου οι κάτοικοι χρησιμοποιούν πλαστικά δοχεία για να απομακρύνουν το νερό από τις ιδιοκτησίες τους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι η ευρύτερη περιοχή της Σεούλ θα συνεχίσει να πλήττεται από ισχυρές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Οι Αρχές έκλεισαν δεκάδες πάρκα κατά μήκος του ποταμού και περισσότερα από 100 μονοπάτια πεζοπορίας, ενώ έστειλαν μηνύματα προειδοποιώντας τους πολίτες να προσέχουν τις κατολισθήσεις και τις ζημιές σε δομές.

