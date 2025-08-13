Γυναίκα ανέκτησε μέρος της όρασής της καθώς της τοποθετήθηκε... δόντι στο μάτι! (vid)

Μια 75χρονη γυναίκα από τον Καναδά έγινε το πρώτο άτομο στη χώρα που απέκτησε ξανά μερική όραση ύστερα από μια εντυπωσιακή και σπάνια χειρουργική επέμβαση, γνωστή ως οστεοοδοντοκερατοπρόθεση (OOKP) ή, πιο απλά, «δόντι στο μάτι».

Η Γκέιλ Λέιν, από τη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας, είχε χάσει σταδιακά την όρασή της πριν από περίπου δέκα χρόνια λόγω σοβαρών επιπλοκών από αυτοάνοσο, που προκάλεσε ουλές στους κερατοειδείς της. Η απώλεια ήταν μόνιμη... μέχρι φέτος.

