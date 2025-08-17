Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία - Μείνετε συντονισμένοι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» αναφορικά με τη Ρωσία, σε ένα λακωνικό μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social, μια μέρα πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

