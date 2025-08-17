Ινδία: Γιος βίασε την ηλικιωμένη μητέρα του «ως τιμωρία» επειδή τον κακοποιούσε στην παιδική ηλικία

Ένας Ινδός βίασε δύο φορές τη μητέρα του «ως τιμωρία» επειδή όπως ισχυρίζεται η γυναίκα τον κακοποίησε ως παιδί, αναφέρει το NDTV.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στο Δελχί. Το 65χρονο θύμα, μουσουλμάνα στο θρήσκευμα, μετέβη στην αστυνομία συνοδευόμενο από την 25χρονη κόρη της. Σύμφωνα με την ίδια, ο 39χρονος γιος της την είχε κακοποιήσει δύο φορές μετά την επιστροφή της οικογένειας από θρησκευτικό ταξίδι στη Σαουδική Αραβία.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου. Από εκεί, ο γιος τηλεφώνησε στον πατέρα του και απαίτησε άμεσο διαζύγιο από τη μητέρα του. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη «είχε παράνομες σχέσεις μαζί του ως παιδί» και «τον είχε κακομάθει».

Επιστρέφοντας στο Δελχί στις 11 Αυγούστου, κλείδωσε τη γυναίκα σε ένα δωμάτιο, της έβγαλε την μπούρκα και τη βίασε, λέγοντας ότι την τιμωρούσε. Στη συνέχεια, στις 14 Αυγούστου, τη βίασε για δεύτερη φορά. Το θύμα το είπε στην κόρη της, η οποία την έπεισε να πάει στην αστυνομία.

Έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία και ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί.