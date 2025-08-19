«Αγανακτισμένοι» Αμερικανοί φεύγουν από τις ΗΠΑ, λόγω του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης

Υπάρχει μια μικρή - και σε μεγάλο βαθμό μη μελετημένη - ομάδα Αμερικανών που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν μόνιμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω των ανησυχιών τους για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως αναφέρει η Washington Post, πάνω από το 40% των Αμερικανών έχει κάποιο είδος ιατρικού χρέους, σύμφωνα με έρευνα της KFF, μια ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα για θέματα υγειονομικής πολιτικής, παρόλο που τα τελευταία στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής δείχνουν ότι περίπου το 92% των Αμερικανών ήταν ασφαλισμένοι για όλο ή μέρος του 2023.

Οι ειδικοί λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωρίζουν από τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς δεν μπορούν να θέσουν ένα όριο στο ποσό του ιατρικού χρέους που μπορεί να επιβαρύνει μια οικογένεια.

«Για όσους πάσχουν από χρόνια ασθένεια, για τους μεσαίους και ίσως και τους χαμηλότερους εισοδηματικά, αυτό μπορεί να αποτελεί πολύ ισχυρό κίνητρο για να μετακομίσουν σε μια χώρα που διαθέτει ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο είναι επίσης λιγότερο δαπανηρό», δήλωσε ο Τζέραλντ Φ. Κομίνσκι, ομότιμος καθηγητής στο Fielding School of Public Health του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (UCLA).