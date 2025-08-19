Αυτές είναι οι ασφαλέστερες πόλεις στην Ευρώπη – Νέα έρευνα

Αυτή είναι η επικαιροποιημένη λίστα με τις ασφαλέστερες πόλεις στην Ευρώπη

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες πόλεις στην Ευρώπη – Νέα έρευνα
Νέα έρευνα της εταιρείας ταξιδιών Riviera Travel ανέλυσε και παρουσίασε τις ασφαλέστερες πόλεις της Ευρώπης, με βάση τον δείκτη Safest Destinations Index.

Η συγκεκριμένη ένδειξη αξιολογεί κάθε προορισμό με βάση δύο βασικά κριτήρια: Την πορεία του ποσοστού εγκληματικότητας την τελευταία πενταετία και το τρέχον επίπεδο εγκληματικότητας. Όσο χαμηλότερη είναι η συνολική βαθμολογία, τόσο ασφαλέστερη θεωρείται η πόλη για κατοίκους και επισκέπτες.

Οι ασφαλέστερες πόλεις στην Ευρώπη είναι οι εξής:

  • Ντουμπρόβνικ
  • Ταλίν
  • Βαρσοβία
  • Πράγα
  • Κρακοβία
  • Άμστερνταμ

Στην 1η θέση κατατάσσεται το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, με συνολική βαθμολογία 44,1. Γνωστό ως το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής» και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, διακρίνεται για την καλοδιατηρημένη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της Παλιάς Πόλης, την ευκολία μετακίνησης με τα πόδια και τους καλά φωτισμένους δρόμους, που επιτρέπουν την ασφαλή εξερεύνηση ακόμη και τη νύχτα.

Ακολουθεί το Ταλίν στην Εσθονία, με βαθμολογία 55,8 και πολύ χαμηλή εγκληματικότητα. Η μεσαιωνική του Παλιά Πόλη, επίσης Μνημείο της UNESCO, συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη ασφάλεια, με μέτρα όπως η υπηρεσία ταξί «Γυναίκες για Γυναίκες». Η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της χώρας ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας.

Η Βαρσοβία με βαθμολογία 60,2 και η Πράγα με 50,9 διατηρούν χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας παρά την ελαφρά άνοδο τα τελευταία χρόνια. Η Βαρσοβία κερδίζει πόντους για τους καλά φωτισμένους δημόσιους χώρους και την παρουσία δημοτικής αστυνομίας, ενώ η Πράγα ξεχωρίζει για την αποτελεσματική αστυνόμευση, την πρόληψη μικροκλοπών και το εκτεταμένο σύστημα επιτήρησης.

Στην 5η θέση βρίσκεται η Κρακοβία με 64,3 όπου η ισχυρή αστυνομική παρουσία, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλής εγκληματικότητας. Η φιλόξενη ατμόσφαιρα, η ασφάλεια στις συγκοινωνίες και η πολυσύχναστη Παλιά Πόλη ενισχύουν την αίσθηση προστασίας.

Το Άμστερνταμ βρίσκεται, επίσης, στην εξάδα, με χαμηλή εγκληματικότητα και ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ανεκτικότητα και εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Αυτή η εμπιστοσύνη οδηγεί τους πολίτες και τους επισκέπτες στο να αναφέρουν περιστατικά, ενισχύοντας την πρόληψη.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Μόναχο (73,7), το Ρέικιαβικ (76,1), η Ζυρίχη (76,7) και η Βουδαπέστη (76,9).

Παρά τη γενική εικόνα ασφάλειας, οι ειδικοί της Riviera Travel επισημαίνουν ότι οι ταξιδιώτες πρέπει πάντα να παραμένουν σε εγρήγορση και να λαμβάνουν βασικές προφυλάξεις, ώστε να απολαμβάνουν με ηρεμία και ασφάλεια τις διακοπές τους.

