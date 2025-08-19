Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ρούτε για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία
Συμφωνία να διεξαχθεί η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συζήτησαν σήμερα (19/08) για εφικτές και βιώσιμες εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.
Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στη διαδικασία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και συμφώνησαν να διατηρήσουν στενό συντονισμό, σύμφωνα με την Άγκυρα.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε και τον ρόλο της Τουρκίας στη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας.
Νωρίτερα, ο κ. Ρούτε ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το διήμερο 07 – 08 Ιουλίου 2026, στην Άγκυρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33 ∙ LIFESTYLE
Ρία Ελληνίδου: Ποζάρει με μπικίνι και «κολάζει» τους followers τους
20:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
20:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ