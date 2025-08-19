Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ρούτε για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συζήτησαν σήμερα (19/08) για εφικτές και βιώσιμες εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στη διαδικασία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και συμφώνησαν να διατηρήσουν στενό συντονισμό, σύμφωνα με την Άγκυρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε και τον ρόλο της Τουρκίας στη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Νωρίτερα, ο κ. Ρούτε ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το διήμερο 07 – 08 Ιουλίου 2026, στην Άγκυρα.