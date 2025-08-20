Αρχηγός αίρεσης βρέθηκε μουμιοποιημένη και μπλε - Η ανατριχιαστική της ιστορία

Η αίρεση αναπτύχθηκε από το 2014 και συνδύαζε στοιχεία «Νέας Εποχής πνευματικότητας, συνωμοσιολογιών και mainstream θρησκειών»

Δημήτρης Δρίζος

Μία γυναίκα –ηγέτης αίρεσης– βρέθηκε μουμιοποιημένη και με μπλε χρώμα στο σώμα της, σε μια από τις πιο παράξενες ιστορίες που έχουν καταγραφεί σε ντοκιμαντέρ.

Τον Νοέμβριο του 2023, το HBO παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Love Has Won: The Cult of Mother God», αφήνοντας τους θεατές άφωνους με τα τρία επεισόδιά του. Η σειρά ακολουθεί την Έιμι Κάρλσον, από το Κάνσας των ΗΠΑ, και την πορεία της μέχρι να γίνει η ηγέτιδα της αίρεσης «Love Has Won».

Η ομάδα περιγράφεται από τα μέσα ενημέρωσης και πρώην μέλη ως αίρεση, με πεποιθήσεις που συνδυάζουν συνωμοσιολογίες και την ιδέα ότι η Κάρλσον ήταν η μετενσάρκωση ενός πανίσχυρου όντος.

2.jpg

Τον Απρίλιο του 2021, οι αρχές βρήκαν τη σορό της τυλιγμένη σε υπνόσακο, σε σπίτι στην Κρέστον του Κολοράντο, όπου ζούσαν 12 έως 20 μέλη της αίρεσης.

Η Κάρλσον γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1975 στο ΜακΦέρσον του Κάνσας και μεγάλωσε μεταξύ Κάνσας και Οκλαχόμα, πριν μετακομίσει στο Τέξας. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ήταν μητέρα τριών παιδιών και διευθύντρια σε McDonald’s, όταν άρχισε να ασχολείται με τον «Νέο Εποχιακό» πνευματισμό, συμμετέχοντας σε διαδικτυακά φόρουμ.

Εκεί γνώρισε τον Αμέριθ ΓουάιτΊγκλ, ο οποίος την έπεισε ότι ήταν αιθέριο ον. Η Κάρλσον άρχισε να πιστεύει σε αυτά και να ακούει φωνές. Το 2007 εγκατέλειψε τη δουλειά, τον τρίτο σύζυγό της και τα παιδιά της για να μετακομίσει στο Κολοράντο μαζί του, όπου έγινε η «Μητέρα και Πατέρας Θεός» της αίρεσης.

Η Κάρλσον ισχυριζόταν ότι ήταν πνευματική σωτήρια και ανέπτυξε την αίρεση μέσα από διαδικτυακά μανιφέστα και live-streaming, πείθοντας τους ακόλουθούς της ότι καθοδηγούνταν από όντα που ονόμαζε «Γαλαξιακούς», συμπεριλαμβανομένων διάσημων νεκρών όπως οι Στιβ Ερβιν, Ρόμπιν Γουίλιαμς, Κάρι Φίσερ, αλλά και ο μη νεκρός Ντόναλντ Τραμπ.

3.jpg

Η αίρεση αναπτύχθηκε από το 2014 και συνδύαζε στοιχεία «Νέας Εποχής πνευματικότητας, συνωμοσιολογιών και mainstream θρησκειών». Οι ακόλουθοι πίστευαν ότι η Κάρλσον μπορούσε να θεραπεύσει τον καρκίνο με «τη δύναμη της αγάπης», ενώ η ίδια δήλωνε ότι η αλκοόλη και τα ναρκωτικά ήταν η «ιατρική της». Κατανάλωνε επίσης κολλοειδές ασήμι, μια εναλλακτική θεραπεία που θεωρείται επικίνδυνη και αναποτελεσματική.

Παρά τους ισχυρισμούς ότι είχε μετενσαρκωθεί ως Ιησούς Χριστός και Ζοάν η Αρκ, η υγεία της επιδεινώθηκε. Στο τέλος κατανάλωνε σχεδόν αποκλειστικά αλκοόλ, με αποτέλεσμα το πρόσωπό της να γίνει μπλε, φαινόμενο γνωστό ως αργκυρία. Οι ακόλουθοι πίστευαν ότι η επιδείνωση της υγείας της οφειλόταν στην απορρόφηση της αρνητικής ενέργειας του κόσμου και ότι θα «ανέβαινε» πνευματικά, με κάποιους να πιστεύουν ότι θα αποχωρούσε με UFO και θα εξασφάλιζε τη σωτηρία της ανθρωπότητας.

Η Κάρλσον πέθανε σε ηλικία 45 ετών. Το σώμα της, τυλιγμένο σε υπνόσακο, με φωτάκια και στρας, βρέθηκε από τις αρχές σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της σε σπίτι του Κολοράντο. Οι ακόλουθοί της συνέχιζαν να πιστεύουν ότι είχε μεταβεί σε «πέμπτη διάσταση», δημιουργώντας ένα είδος ιερού γύρω από τον υπνόσακο.

Στο ντοκιμαντέρ περιγράφεται ότι η αίρεση μετέφερε την Κάρλσον στο Άσλαντ του Όρεγκον τις τελευταίες μέρες της ζωής της. Μετά από μια «κλήση», μετέφεραν το σώμα της πίσω στην έδρα της ομάδας, πριν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού Λάμποϊ αναφέρει το γεγονός στην αστυνομία του Σαγκουάτς.

4.jpg

Το σώμα είχε ταξιδέψει σε πέντε πολιτείες μέσα σε ένα SUV. Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από οργανική ανεπάρκεια λόγω αλκοολισμού, ανορεξίας και χρήσης κολλοειδούς ασημιού. Η Κάρλσον είχε χάσει πάνω από 22 κιλά πριν πεθάνει, ενώ ειδικοί εξηγούν ότι το κολλοειδές ασήμι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε νεφρούς, ήπαρ και νευρικό σύστημα. Επιπλέον, δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο καρκίνου.

