Ιταλία: Ξεναγός πέθανε στο Κολοσσαίο ενώ καθοδηγούσε ομάδα τουριστών εν μέσω καύσωνα

Τουρίστες καλύπτονται με ομπρέλες για να προστατευτούν από τον ήλιο ενώ περπατούν εν μέσω καύσωνα μπροστά από το Κολοσσαίο, στη Ρώμη, τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Andrew Medichini)

Μία 56χρονη ξεναγός έχασε τη ζωή της ενώ ηγούνταν μίας ομάδας τουριστών στο Κολοσσαίο της Ρώμης, το εμβληματικό μνημείο της ιταλικής πρωτεύουσας, αναζωπυρώνοντας εκκλήσεις για τροποποίηση των ωραριών λειτουργίας του.

Οι ξεναγοί της Ρώμης επανέλαβαν το αίτημά τους για επανεξέταση των θερινών ωρών λειτουργίας ορισμένων από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της πόλης, μετά τον θάνατο της συναδέλφου τους από πιθανή καρδιακή προσβολή.

Η 56χρονη Giovanna Maria Giammarino κατέρρευσε στο αμφιθέατρο στις 6 το απόγευμα της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες των επισκεπτών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεν μπόρεσε να ανανήψει και άφησει την τελευταία της πνοή στο σημείο.

Ο θάνατός της συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την προειδοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Ξεναγών ότι «η ακραία ζέστη δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί προσοχή, προσαρμογή και αλληλεγγύη στο πλαίσιο του επαγγέλματός μας».

Καθώς έρχονταν συνεχώς συλλυπητήρια και εκφράσεις συμπαράστασης, η Ιταλική Ένωση Πιστοποιημένων Ξεναγών (AGTA) δήλωσε ότι ο θάνατος του Giammarino ήταν απόδειξη της σωματικής καταπόνησης που συνεπάγεται η εργασία του ξεναγού και προέτρεψε τις αρχές να επεκτείνουν τις ώρες λειτουργίας του Κολοσσαίου, ώστε οι ξεναγήσεις να μπορούν να πραγματοποιούνται τις δροσερές ώρες του πρωινού ή αργά το βράδυ.

Το Κολοσσαίο είναι ανοιχτό από τις 8.30 π.μ. έως τις 7.15 μ.μ. από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Πρώτα απ' όλα, οι ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου (που περιλαμβάνει το Κολοσσαίο, το Φόρουμ και τον Παλατίνο Λόφο) πρέπει να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», ανέφερε η AGTA σε δήλωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι άσκοπο να μιλάμε κάθε χρόνο για «έκτακτη κατάσταση λόγω καύσωνα» σαν να είναι κάτι καινούργιο: η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και εδώ και μερικά χρόνια, η εργασία στο Ρωμαϊκό Φόρουμ από τις 10:00 έως τις 16:30 είναι αφόρητη».

Η ένωση δήλωσε ότι από τις αρχές Ιουνίου έως «τουλάχιστον τα τέλη Αυγούστου», οι ώρες λειτουργίας της περιοχής του Κολοσσαίου θα πρέπει να είναι από τις 7:00 έως τις 20:15.

«Εδώ και τρία χρόνια, ζητάμε να μεταφερθεί η ώρα έναρξης λειτουργίας ολόκληρου του πάρκου στις 7:00 και να μετατεθεί η ώρα κλεισίματος κατά μία ώρα», δήλωσε η AGTA.

«Αυτές οι αλλαγές θα ωφελήσουν τη δημόσια υγεία όλων: επισκεπτών, ξεναγών και άλλων εργαζομένων».

Η ένωση δήλωσε ότι οι πενιχρές συντάξεις και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν αναγκάσει πολλά από τα μέλη της να πιέζουν τον εαυτό τους και να εργάζονται με αβάσταχτο ρυθμό για να μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

