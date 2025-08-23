Ελ Σαλβαδόρ: Στρατιωτική πειθαρχία επιβάλλει στα σχολεία η νέα υπουργός Παιδείας

Ένας νεαρός κουρεύεται για να συμμορφωθεί με τους κανόνες κόμμωσης των δημόσιων σχολείων στο Ελ Σαλβαδόρ, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Salvador Melendez)

Μαλλιά κοντά, παπούτσια γυαλισμένα, στολές καθαρές: οι μαθητές κι οι μαθήτριες στα δημόσια σχολεία του Ελ Σαλβαδόρ υποχρεούνται πλέον να τηρούν εξαιρετικά αυστηρούς πειθαρχικούς κανόνες, δυνάμει αποφάσεων που έλαβε η νέα υπουργός Παιδείας: η λοχαγός Κάρλα Τριγκέρος, του υγειονομικού σώματος του στρατού ξηράς.

Την ώρα της εισόδου στο σχολείο, οι διευθυντές είναι πλέον υποχρεωμένοι να επιθεωρούν στις πύλες των σχολείων για να επαληθεύουν πως όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες τηρούν τα μέτρα που διατάχθηκαν την 20ή Αυγούστου από την υπουργό, μέλος στρατιωτικής σχολής, στο πλαίσιο της «ενίσχυσης της πειθαρχίας».

Στο εθνικό τεχνικό-βιομηχανικό ινστιτούτο (INTI), στην πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ, ο υποδιευθυντής Οτονιέλ Δελγάδο επιθεωρούσε χθες μαθητές από την κορυφή ως τα νύχια.

Κάθε μαθητής είναι πλέον υποχρεωτικό να φορά «πλήρη στολή, πουκάμισο με έμβλημα, το όνομά του, το τμήμα του, καθαρό παντελόνι, ζώνη, γυαλισμένα παπούτσια, κάλτσες», εξήγησε ο κ. Δελγάδο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπουργός, που εμφανίζεται γενικά με στολή παραλλαγής, απείλησε πως θα υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος οποιουδήποτε διευθυντή δεν φροντίζει να τηρούνται οι νέοι κανονισμοί στα 5.100 δημόσια σχολεία της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Η λοχαγός ονομάστηκε νέα υπουργός Παιδείας τη 14η Αυγούστου, με απόφαση του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε, που διεξάγει «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών, έχοντας κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει συλλήψεις χωρίς εντάλματα και την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό.

Κάπου 88.000 υποτιθέμενα μέλη συμμοριών –χιλιάδες από τους ανθρώπους αυτούς είναι αθώοι, τονίζουν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– αναμένουν να δικαστούν σε φυλακές, ιδίως την πελώρια φυλακή υψίστης ασφαλείας για την κράτηση υπόπτων για «τρομοκρατία».

«Για να οικοδομήσουμε το Σαλβαδόρ που ονειρευόμαστε (...) πρέπει να μεταμορφώσουμε τελείως το εκπαιδευτικό μας σύστημα», εξήγησε ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Στην είσοδο του INTI αναρτήθηκε πίνακας με απαγορευμένα κουρέματα — και φωτογραφία του αμερικανού ηθοποιού Τσάνινγκ Τέιτουμ με «εγκεκριμένη» κόμη. Τα αγόρια πρέπει να έχουν κοντά μαλλιά, ξεκαθάρισε ο κ. Δελγάδο.

Τα κορίτσια δεν επιτρέπεται να φορούν μακιγιάζ, να έχουν βαμμένα νύχια ή μαλλιά. Απαγορεύονται επίσης μίνι φούστες, πρέπει να φθάνουν κάτω από τα γόνατα.

Αν δεν τηρούνται οι κανονισμοί «απευθύνεται προειδοποίηση», είπε ο κ. Δελγάδο. Σε περίπτωση παραβάσεων καθ’ υποτροπή, οι απείθαρχοι και οι απείθαρχες τιμωρούνται με την επιβολή πέντε ωρών υποχρεωτικής εργασίας στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Γονιός μαθητή του INTI, ο Ρουβέν Γκριχάλμπα, μηχανικός αυτοκινήτων, θεωρεί «πρέποντα» τα μέτρα της υπουργού: η κατάσταση είχε «ξεφύγει από κάθε έλεγχο», δεν υπήρχε πειθαρχία στα σχολεία, κρίνει.

Συνδικαλιστικό όργανο εκπαιδευτικών του Ελ Σαλβαδόρ από την πλευρά του έκανε λόγο για «αξιοθρήνητη στρατιωτικοποίηση» της εκπαίδευσης.

