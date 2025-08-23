Ελ Σαλβαδόρ: Στρατιωτική πειθαρχία επιβάλλει στα σχολεία η νέα υπουργός Παιδείας

Πέντε ώρες υποχρεωτικής εργασίας για τους μικρούς παραβάτες 

Newsbomb

Ελ Σαλβαδόρ: Στρατιωτική πειθαρχία επιβάλλει στα σχολεία η νέα υπουργός Παιδείας

Ένας νεαρός κουρεύεται για να συμμορφωθεί με τους κανόνες κόμμωσης των δημόσιων σχολείων στο Ελ Σαλβαδόρ, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Salvador Melendez)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μαλλιά κοντά, παπούτσια γυαλισμένα, στολές καθαρές: οι μαθητές κι οι μαθήτριες στα δημόσια σχολεία του Ελ Σαλβαδόρ υποχρεούνται πλέον να τηρούν εξαιρετικά αυστηρούς πειθαρχικούς κανόνες, δυνάμει αποφάσεων που έλαβε η νέα υπουργός Παιδείας: η λοχαγός Κάρλα Τριγκέρος, του υγειονομικού σώματος του στρατού ξηράς.

Την ώρα της εισόδου στο σχολείο, οι διευθυντές είναι πλέον υποχρεωμένοι να επιθεωρούν στις πύλες των σχολείων για να επαληθεύουν πως όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες τηρούν τα μέτρα που διατάχθηκαν την 20ή Αυγούστου από την υπουργό, μέλος στρατιωτικής σχολής, στο πλαίσιο της «ενίσχυσης της πειθαρχίας».

Στο εθνικό τεχνικό-βιομηχανικό ινστιτούτο (INTI), στην πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ, ο υποδιευθυντής Οτονιέλ Δελγάδο επιθεωρούσε χθες μαθητές από την κορυφή ως τα νύχια.

Κάθε μαθητής είναι πλέον υποχρεωτικό να φορά «πλήρη στολή, πουκάμισο με έμβλημα, το όνομά του, το τμήμα του, καθαρό παντελόνι, ζώνη, γυαλισμένα παπούτσια, κάλτσες», εξήγησε ο κ. Δελγάδο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπουργός, που εμφανίζεται γενικά με στολή παραλλαγής, απείλησε πως θα υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος οποιουδήποτε διευθυντή δεν φροντίζει να τηρούνται οι νέοι κανονισμοί στα 5.100 δημόσια σχολεία της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Η λοχαγός ονομάστηκε νέα υπουργός Παιδείας τη 14η Αυγούστου, με απόφαση του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε, που διεξάγει «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών, έχοντας κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει συλλήψεις χωρίς εντάλματα και την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό.

Κάπου 88.000 υποτιθέμενα μέλη συμμοριών –χιλιάδες από τους ανθρώπους αυτούς είναι αθώοι, τονίζουν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– αναμένουν να δικαστούν σε φυλακές, ιδίως την πελώρια φυλακή υψίστης ασφαλείας για την κράτηση υπόπτων για «τρομοκρατία».

«Για να οικοδομήσουμε το Σαλβαδόρ που ονειρευόμαστε (...) πρέπει να μεταμορφώσουμε τελείως το εκπαιδευτικό μας σύστημα», εξήγησε ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Στην είσοδο του INTI αναρτήθηκε πίνακας με απαγορευμένα κουρέματα — και φωτογραφία του αμερικανού ηθοποιού Τσάνινγκ Τέιτουμ με «εγκεκριμένη» κόμη. Τα αγόρια πρέπει να έχουν κοντά μαλλιά, ξεκαθάρισε ο κ. Δελγάδο.

Τα κορίτσια δεν επιτρέπεται να φορούν μακιγιάζ, να έχουν βαμμένα νύχια ή μαλλιά. Απαγορεύονται επίσης μίνι φούστες, πρέπει να φθάνουν κάτω από τα γόνατα.

Αν δεν τηρούνται οι κανονισμοί «απευθύνεται προειδοποίηση», είπε ο κ. Δελγάδο. Σε περίπτωση παραβάσεων καθ’ υποτροπή, οι απείθαρχοι και οι απείθαρχες τιμωρούνται με την επιβολή πέντε ωρών υποχρεωτικής εργασίας στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Γονιός μαθητή του INTI, ο Ρουβέν Γκριχάλμπα, μηχανικός αυτοκινήτων, θεωρεί «πρέποντα» τα μέτρα της υπουργού: η κατάσταση είχε «ξεφύγει από κάθε έλεγχο», δεν υπήρχε πειθαρχία στα σχολεία, κρίνει.

Συνδικαλιστικό όργανο εκπαιδευτικών του Ελ Σαλβαδόρ από την πλευρά του έκανε λόγο για «αξιοθρήνητη στρατιωτικοποίηση» της εκπαίδευσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης: Σπείρα έκλεψε πάνω από 30.000 ευρώ από ηλικιωμένους στη Φλώρινα - Συνελήφθησαν 3 άτομα

13:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι πενταετίας»!

13:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Σύνοδος της Αλάσκας δεν ήταν το μοναδικό γεγονός που θα αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη ενώ προσγειωνόταν - Νεκρός ο πιλότος

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λόγω του «μπλόκου» στις κυρώσεις κατά Ισραήλ - Τον ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγόρευσαν σε παιδιά από το Ισραήλ να μπουν σε πάρκο αναψυχής - Συνελήφθη ο διευθυντής

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στη Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Ρεν συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Στρατιωτική πειθαρχία επιβάλλει στα σχολεία η υπουργός Παιδείας - Λοχαγός του υγειονομικού η νέα επικεφαλής του υπουργείου

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο δήλωσε 4.000 πρόβατα ενώ είχε 1.500 - Διασταυρωτικούς έλεγχους ξεκινά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

12:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Η Πέγκυ Ζήνα στο πλευρό του ΠΑΣ Γιάννινα: «Αδύνατον να μην στηρίξω την ομάδα της πόλης μου»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Χορτιάτη

12:13WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Έφτασε στον Ιερό Ναό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: 161 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου - Η ανάρτηση του υπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βράδυ που σκότωσε την κόρη της - Σοκάρει η κατάθεση της νοσοκόμας

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ελλάδα: Ο χωρικός που μετατράπηκε σε αδίστακτο δολοφόνο - Η αληθινή ιστορία πίσω από τις «17 κλωστές»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

12:13WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση πριν τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά με στόχο το Οικουμενικό Πατριαρχείο

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Χορτιάτη

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Αγνοούμενη για μία ώρα η 4χρονη που πνίγηκε - Περπάτησε μόνη της 300 μέτρα για να παίξει στην πισίνα

10:52LIFESTYLE

Εντυπωσιακή: Η Μιμή Ντενίση ποζάρει με μπικίνι στα 72 της - Στιγμές χαλάρωσης σε spa

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκατζόχοιρος»: Το σχέδιο της Δύσης για το μέλλον της Ουκρανίας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπλε δράκος: Σε ποιες παραλίες ζει το δηλητηριώδες ζώο - Πόσο επικίνδυνο είναι - «Μην το αγγίζετε ούτε με γάντια»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λόγω του «μπλόκου» στις κυρώσεις κατά Ισραήλ - Τον ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ