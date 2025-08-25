Περού: Ισχυρός αντικυκλώνας «κλείνει» τα 88 από τα 122 λιμάνια της χώρας

Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα της Τρίτης, 19 Αυγούστου 2025, που δημοσίευσε η NASA, ο τυφώνας Erin.

Η κυβέρνηση του Περού ανακοίνωσε το κλείσιμο 88 από τα 122 λιμάνια της χώρας την Κυριακή, καθώς οι σφοδροί άνεμοι και τα κύματα που προκάλεσε ένας ισχυρός αντικυκλώνας στον Νότιο Ειρηνικό έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Σύμφωνα με τις αρχές, τα ακραία φαινόμενα οδήγησαν στον θάνατο ενός ανθρώπου, γεγονός που ενίσχυσε την ανάγκη για άμεσα μέτρα.

Πλήρης αναστολή δραστηριοτήτων

Η απόφαση της κυβέρνησης δεν περιορίζεται μόνο στη ναυσιπλοΐα, αλλά καλύπτει κάθε δραστηριότητα στους λιμένες. Αυτό σημαίνει διακοπή του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ψαρέματος, αναστολή μεταφορών και παύση εμπορικών συναλλαγών που συνδέονται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Οι αρχές τόνισαν ότι η προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και η πρόληψη περαιτέρω απωλειών.

Ένα μέλος του Πολεμικού Ναυτικού σκοτώθηκε πέφτοντας στη θάλασσα από ένα περιπολικό σκάφος στο Πουέρτο Πιμεντέλ, που απέχει 780 χιλιόμετρα βορείως της Λίμας. Το πτώμα του ανασύρθηκε από απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τις ακτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Θα αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών λιμανιών

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των λιμανιών που θα κλείσουν.

Ο αντικυκλώνας συνοδεύεται επίσης από χαμηλές θερμοκρασίες ενώ αμμοθύελλες σημειώθηκαν στο Πίσκο και το Παράκας, στα κεντρικά της χώρας, όπου οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα έως και 63 χιλιομέτρων της χώρα, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στα τέλη του 2024 και τον Ιανουάριο φέτος μεγάλα τμήματα των ακτών του Περού και της Χιλής χτυπήθηκαν από πολύ μεγάλα κύματα.

