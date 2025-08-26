«Πρόθυμος» για συνάντηση και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ

«Έχω εξαιρετική σχέση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Ελπίζω να παραμείνει έτσι», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του

«Πρόθυμος» για συνάντηση και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ

Φωτ. Αρχείου - O Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν κάνουν μια βόλτα μετά την πρώτη τους συνάντηση στο ξενοδοχείο Sofitel Legend Metropole Hanoi, στο Ανόι του Βιετνάμ, στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

AP
Πρόθυμος να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, όπου συζήτησαν για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο και τις πυρηνικές δυνατότητες της Πιονγιάνγκ.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-Μιούνγκ, ο οποίος εξελέγη τον Ιούνιο, ζήτησε από τον Τραμπ να βοηθήσει στην εδραίωση της ειρήνης μεταξύ των δύο αντίπαλων κρατών της Κορέας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση ήταν πιο σταθερή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού προέδρου.

«Νομίζω ότι είστε ο πρώτος πρόεδρος που έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τα ζητήματα ειρήνης στον κόσμο και έχει πραγματικά επιτύχει κάτι», είπε ο Λι. «Ελπίζω λοιπόν να επιτύχετε την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο... και να συναντηθείτε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν».

Πρόσθεσε ότι θα «υποστηρίξει ενεργά» τον Τραμπ αν θέλει να «παίξει τον ρόλο του ειρηνοποιού» και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «ο μόνος που μπορεί πραγματικά να λύσει» τις εντάσεις μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, οι οποίες παραμένουν τεχνικά σε πόλεμο μετά το τέλος του Κορεατικού Πολέμου το 1953 με μια εκεχειρία και όχι με μια ειρηνευτική συνθήκη.

Αναφερόμενος στην είσοδό του στη Βόρεια Κορέα από την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ) με τη Νότια Κορέα το 2019, ο Τραμπ είπε ότι «όλοι τρελάθηκαν», αλλά ο ίδιος αισθάνθηκε ασφαλής.

«Αισθάνθηκα ασφαλής επειδή έχω μια εξαιρετική σχέση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Ελπίζω να παραμείνει έτσι, νομίζω ότι θα παραμείνει», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Περνάω πολύ ελεύθερο χρόνο μαζί του μιλώντας για πράγματα που πιθανώς δεν πρέπει να συζητάμε. Και, ξέρετε, απλά, τα πάω πολύ καλά μαζί του. Νομίζω ότι έχει μια χώρα με μεγάλες δυνατότητες, τεράστιες δυνατότητες», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Πύργος Τραμπ στη Βόρεια Κορέα;

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας ενθάρρυνε τον Τραμπ να συνεχίσει να βοηθά στις προσπάθειες ειρήνευσης της Κορέας και πρότεινε ακόμη και την ιδέα ενός «Trump tower» («πύργου Τραμπ») στη Βόρεια Κορέα.

Πριν από τη συνάντησή του με τον Λι, ο Τραμπ βγήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα και απείλησε να μην κάνει δουλειές με τη Σεούλ λόγω μιας «εκκαθάρισης ή επανάστασης» που ισχυρίστηκε ότι συμβαίνει στη χώρα.

Ωστόσο, οι όποιες εντάσεις μεταξύ των δύο εξαφανίστηκαν γρήγορα αφού ο Λι έπλεξε το εγκώμιο του Αμερικανού προέδρου, στο πλαίσιο του οποίου συνεχάρη τη διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου, λέγοντας ότι φαινόταν πολύ «φωτεινό και όμορφο» και «συμβόλιζε το μέλλον και την ευημερία της Αμερικής».

Η εγκάρδια τοποθέτησή του έδειξε πώς οι παγκόσμιοι ηγέτες... κρατούν σημειώσεις από προηγούμενες συναντήσεις μεταξύ του Τραμπ και αρχηγών κρατών, και έτσι επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό την οδό του επαίνου και του θαυμασμού αντί της αντιπαράθεσης, καθώς επιδιώκουν ευνοϊκούς εμπορικούς όρους και συνεχή στρατιωτική βοήθεια από την Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς για το αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ απέφυγε την ερώτηση, αλλά δήλωσε ότι θα ήθελε να καταργήσει τη μίσθωση των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα που καλύπτει μια μεγάλη στρατιωτική βάση.

Η αεροπορική βάση Osan είναι μια κοινή βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας στη δυτική ακτή της Νότιας Κορέας.

«Θα ήθελα να δω αν θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από τη μίσθωση και να αποκτήσουμε την κυριότητα της γης όπου έχουμε μια τεράστια στρατιωτική βάση», δήλωσε ο Τραμπ.

