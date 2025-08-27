Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

Μέχρι πρόσφατα το απόλυτο σύμβολο πλούτου ήταν μια Ferrari, ένα ρολόι-κόσμημα ή μια τσάντα που λίγοι μπορούσαν να αποκτήσουν.

Το 2025, όμως, φαίνεται πως η μεγαλύτερη επίδειξη ισχύος δεν είναι ένα αντικείμενο πολυτελείας, αλλά κάτι που παλιότερα θεωρούνταν αυτονόητο: η απόκτηση πολλών παιδιών – και μάλιστα χωρίς να αλλάζει ούτε στο ελάχιστο το lifestyle των γονιών.

Οικογενειακός προϋπολογισμός σε τεντωμένο σχοινί

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Στη Βρετανία, ο δείκτης γονιμότητας έχει πέσει στο 1,44 παιδιά ανά γυναίκα, στις ΗΠΑ στο 1,6, ενώ σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα κατρακυλά σε ιστορικά χαμηλά.

Τα οικονομικά βάρη, η ακριβή παιδική φροντίδα και η ολοένα πιο καθυστερημένη μητρότητα κάνουν το «ένα παιδί και τέλος» κανόνα για τα περισσότερα νοικοκυριά. «Δύο παιδιά είναι δύσκολο, τρία θεωρείται πλέον πολυτέλεια. Για περισσότερα χρειάζεσαι απλώς πάρα πολλά λεφτά», σημειώνει η ιστορικός και συγγραφέας Έλιζα Φίλμπι.

Η ίδια υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν οι μεγάλες οικογένειες είχαν λειτουργικό ρόλο: κάλυπταν την ανάγκη για εργατικά χέρια, εξυπηρετούσαν θρησκευτικές ή κοινωνικές επιταγές και αποτελούσαν ασφάλεια σε εποχές υψηλής παιδικής θνησιμότητας.

Σήμερα, όμως, κάθε παιδί είναι καθαρό οικονομικό βάρος που παραμένει στον οικογενειακό προϋπολογισμό όχι ως τα 18, αλλά συχνά μέχρι τα 30.

Από τα social media μέχρι τα reality

Κι όμως, στο άλλο άκρο, ο θαυμασμός για τις οικογένειες της υπερελίτ με τα πολλά παιδιά φουντώνει.

Στα social media, το φαινόμενο των «trad wives» – γυναικών που προβάλλουν την επιστροφή στον παραδοσιακό ρόλο της μητέρας – συγκεντρώνει εκατομμύρια followers.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Χάνα Νίλεμαν, δημιουργός του «Ballerina Farm», η οποία με τον σύζυγό της μεγαλώνει οκτώ παιδιά στη Γιούτα, παρουσιάζοντας μια ειδυλλιακή εικόνα οικογενειακής ζωής που παραπέμπει σε παραμύθι.

Η επιτυχία της δεν οφείλεται μόνο στις καλλιεργημένες εικόνες με ξανθά, καλοχτενισμένα παιδιά και φάρμες με ζώα, αλλά και στο ότι ενσαρκώνει μια φαντασίωση ασφάλειας και σαφών ρόλων που σε πολλούς φαίνεται πλέον ανέφικτη. Στον χώρο των διασήμων, οι Μπάλντουιν τράβηξαν πρόσφατα τα φώτα της δημοσιότητας με reality show που παρουσιάζει την καθημερινότητα των επτά παιδιών τους σε Νέα Υόρκη και East Hampton.

Αντίστοιχα, στην Upper East Side, μια από τις ακριβότερες γειτονιές του κόσμου, «οι μεγάλες οικογένειες είναι παντού», όπως έγραψε η Wednesday Martin στο βιβλίο της Primates of Park Avenue. «Τέσσερα παιδιά είναι το νέο τρία. Πέντε σημαίνει απλώς ότι είσαι πλούσιος. Και τα έξι ισοδυναμούν με… ιδιωτικό τζετ».

Ο Έλον Μασκ ως «πρόσωπο της γονιμότητας»

Ο απόλυτος εκπρόσωπος της τάσης είναι φυσικά ο Έλον Μασκ. Με τουλάχιστον 14 παιδιά – και φανατικός υποστηρικτής του προναταλισμού – έχει μετατρέψει τη γονιμότητα σε προσωπική του αποστολή, βλέποντάς την ως «σωτηρία της ανθρωπότητας».

Σύμφωνα με έρευνα του Forbes, τουλάχιστον 22 Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι έχουν επτά ή περισσότερα παιδιά, συχνά από διαφορετικούς γάμους ή υιοθεσίες. Η περίπτωση Μασκ ξεπερνά το προσωπικό και αγγίζει την πολιτική διάσταση: μιλά για δημογραφική κρίση και την ανάγκη να αυξηθεί ο πληθυσμός, ενώ ο ίδιος ταυτόχρονα χτίζει μια εικόνα υπερπαραγωγικής πατρότητας που τροφοδοτεί συζητήσεις και αμφισβητήσεις.

Οι πολυτέλειες της παιδικής φροντίδας

Η βιομηχανία της πολυτέλειας παρακολουθεί στενά την τάση. Από baby carriers των 800 δολαρίων που παρουσιάζονται ως το «Birkin της μαμάς», μέχρι συλλογές designer για παιδιά και καμπάνιες μεγάλων οίκων που προβάλλουν την οικογενειακή ζωή ως νέο «life goal».

Όπως σημειώνει ο brand strategist Γιουτζίν Χίλι, «η πολυτέλεια δεν βρίσκεται πια στο τι φοράς ή τι οδηγείς, αλλά στο πώς ζεις. Και το να έχεις πολλά παιδιά είναι κάτι που δεν μπορεί να “πλαστογραφηθεί”».

Βέβαια, το lifestyle αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της μέσης οικογένειας. Ενώ οι περισσότεροι γονείς ζορίζονται με έναν μισθό ή με μια babysitter για λίγες ώρες την εβδομάδα, οι σταρ του Χόλιγουντ ή οι δισεκατομμυριούχοι διαθέτουν στρατούς από νταντάδες.

Η Κιμ Καρντάσιαν λέγεται ότι απασχολεί δέκα σε 24ωρη βάση για τα τέσσερα παιδιά της, ενώ οι Μπάλντουιν έχουν τουλάχιστον δύο μόνιμα στο προσωπικό τους. Στις ΗΠΑ, μια υψηλόβαθμη νταντά μπορεί να αμείβεται με πάνω από 200.000 δολάρια τον χρόνο – ποσό που για την πλειονότητα των οικογενειών είναι αδιανόητο.

Η μεγάλη ειρωνεία

Σε έναν κόσμο με οικονομική αβεβαιότητα, περιβαλλοντικές ανησυχίες και συρρικνούμενες οικογένειες, το να φέρνεις στον κόσμο πολλά παιδιά δεν είναι απλώς προσωπική επιλογή – είναι δήλωση ισχύος.

Σήμα προς τους άλλους ότι μπορείς να τα καταφέρεις εκεί που οι περισσότεροι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Το 2025, το μεγαλύτερο status symbol δεν είναι ούτε το ρολόι ούτε το ιδιωτικό τζετ, αλλά μια στρατιά παιδιών που δεν αλλάζει τίποτα από την «παλιά» σου ζωή. Και αυτό, για τους υπερπλούσιους, είναι το πιο ακριβό «αξεσουάρ» που μπορείς να αποκτήσεις.