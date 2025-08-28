Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Ερντογάν

Φωτ. Αρχείου - Ο Τούρκος πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του σε συνάντησή τους στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/08) εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ουκρανίας - Τουρκίας, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργάζεται για μια ειρηνική λύση και θα συνεχίσει να «συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας» μετά τον πόλεμο.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την προθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει τις επαφές υψηλού επιπέδου που θα «ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη».

Διαβάστε επίσης