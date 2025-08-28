Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την προθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει τις επαφές υψηλού επιπέδου που θα «ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη».

Φωτ. Αρχείου - Ο Τούρκος πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του σε συνάντησή τους στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025.

Προεδρία της Τουρκίας μέσω AP
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/08) εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ουκρανίας - Τουρκίας, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργάζεται για μια ειρηνική λύση και θα συνεχίσει να «συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας» μετά τον πόλεμο.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την προθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει τις επαφές υψηλού επιπέδου που θα «ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη».

