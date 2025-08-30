Η Ε.Ε. ενισχύει τις κυρώσεις στη Ρωσία - Στο στόχαστρο και τα κρυπτονομίασματα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, ενημέρωσε τη συνέντευξη Τύπου μετά τη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στην Κοπεγχάγη, αναφερόμενη στα θέματα, τις αποφάσεις και τις διαφωνίες που καταγράφηκαν.

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, οι υπουργοί συμφώνησαν στην ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία, με την επιβολή περαιτέρω στοχευμένων κυρώσεων. Όπως τόνισε η κ. Κάλας, οι υφιστάμενες κυρώσεις έχουν ήδη αποδώσει, «στερώντας από τη Ρωσία δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του πολέμου». Επιπλέον, εξετάζονται νέα μέτρα, όπως απαγορεύσεις εισαγωγών, δασμοί σε ρωσικά προϊόντα, δευτερογενείς κυρώσεις, αλλά και ρυθμίσεις που αφορούν τα κρυπτονομίσματα. Σημειώνεται ότι παραμένουν έντονες διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στο Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο. Η κ. Κάλας τόνισε ότι «η μπάλα είναι στην πλευρά της Τεχεράνης», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί πλήρως με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα, με την ΕΕ έτοιμη να στηρίξει διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Όσον αφορά τη Γάζα, η Ύπατη Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κατάσταση ανησυχεί σοβαρά τους Ευρωπαίους υπουργούς. Η απόφαση του Ισραήλ να χαρακτηρίσει την πόλη της Γάζας ως «ζώνη μάχης» κινδυνεύει να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση. Παράλληλα, η συνέχιση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη θεωρείται παράνομη και επικίνδυνη, καθώς υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών. Η ΕΕ έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, ωστόσο η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών παραμένει δύσκολη.