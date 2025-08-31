Τσεκούρι φτιαγμένο από «εξωγήινο μέταλλο» άνω των 3.000 ετών βρέθηκε στην Ινδονησία

Αρχαιολόγοι στην Ινδονησία ανακάλυψαν ένα μοναδικό τεχνούργημα, ένα κωνικό τσεκούρι από την Εποχή του Χαλκού, χρονολογίας άνω των 3.000 ετών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να ήταν κατασκευασμένο από μετεωρίτη και πιθανώς να είχε συμβολική ή τελετουργική σημασία.

Το ασυνήθιστο εύρημα σημειώθηκε στο νησί Καλιμαντάν: το τσεκούρι κατέληξε αρχικά στα χέρια ενός ντόπιου αγρότη που έψαχνε για χρυσό. Μεταξύ των ευρημάτων του ήταν επίσης πέτρινα τσεκούρια και χάντρες από την ιθαγενή φυλή Νταγιάκ.

Οι αρχαιολόγοι σημειώνουν ότι οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούσαν συνήθως χαλκό, μπρούντζο και πέτρα, επομένως το προϊόν που ήταν κατασκευασμένο από «εξωγήινο μέταλλο» προκάλεσε αίσθηση. «Αυτό το σπάνιο τσεκούρι δείχνει ότι οι αρχαίες κοινότητες του Καλιμαντάν είχαν πολύπλοκες δεξιότητες μεταλλουργίας και τις χρησιμοποιούσαν για κοινωνικούς και τελετουργικούς σκοπούς», σημειώνουν οι επιστήμονες.

Παρόμοια ευρήματα καταγράφηκαν και σε άλλες χώρες: στην Πολωνία - βραχιόλια και καρφίτσες από μέταλλο μετεωρίτη, και στην Ισπανία το 2024 οι αρχαιολόγοι βρήκαν αντικείμενα κατασκευασμένα από "εξωγήινο σίδηρο" ηλικίας άνω των 3 χιλιάδων ετών.

Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας του ευρήματος και των συνθηκών της ανακάλυψής του. Εάν τα δεδομένα επιβεβαιωθούν, η ανακάλυψη θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την κατανόηση της ανάπτυξης της μεταλλουργίας και του πολιτισμού των αρχαίων πολιτισμών στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης