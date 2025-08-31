Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας, παραμένοντας ωστόσο ασαφής για αν σκοπεύει πράγματι να κατέβει στον πολιτικό στίβο.

«Δεν λέω όχι, αλλά δεν λέω και ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γιος του Τραμπ μιλώντας στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei Asia, όταν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη δουλειά του πατέρα του τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ επισήμανε ότι, αν και δεν αποκλείει την πιθανότητα να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική, αυτήν τη στιγμή παραμένει επικεντρωμένος στη δραστηριότητά του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Όπως υπογράμμισε, του αρέσει ιδιαίτερα ο κόσμος του εμπορίου, στον οποίο εργάζεται τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης