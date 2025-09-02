«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

Ο ελβετικός γίγαντας τροφίμων Nestle , ο οποίος παράγει τις σοκολάτες Kit Kat και τις κάψουλες καφέ Nespresso, απέλυσε τον CEO της Laurent Freixe, μετά από έρευνα για «μυστική ερωτική σχέση» που διατηρούσε με υφιστάμενή του, παραβιάζοντας τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Ο πρόεδρος της Nestle, Paul Bulcke, δήλωσε: «Αυτή ήταν μια απαραίτητη απόφαση. Οι αξίες και η διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας. Ευχαριστώ τον Laurent για τα χρόνια υπηρεσίας του στη Nestlé».

Οι Financial Times ανέφεραν ότι νωρίτερα φέτος εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τη σχέση του Freixe με μία υπάλληλο μετά από εσωτερική έρευνα ωστόσο, οι ισχυρισμοί διαπιστώθηκε ότι ήταν αβάσιμοι. Αφού οι καταγγελίες συνεχίστηκαν, η εφημερίδα ανέφερε ότι η Nestle διεξήγαγε μια ακόμη έρευνα με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, μετά την οποία οι ισχυρισμοί έγιναν δεκτοί.

Nestle abruptly dismissed its CEO Laurent Freixe for failing to disclose a romantic relationship with a subordinate, a dramatic removal a year after he took the reins https://t.co/cWuqnUhIE8 pic.twitter.com/ThHtSlDlv5 — Reuters (@Reuters) September 1, 2025

Ένας εκπρόσωπος της Nestle δήλωσε: «Ενεργήσαμε ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Η εξωτερική έρευνα ξεκίνησε λίγο μετά την αρχική εσωτερική έρευνα και η σημερινή απόφαση δείχνει ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς και τις έρευνες».

Ο κ. Freixe εργαζόταν στη Nestle για σχεδόν 40 χρόνια, αλλά ανέλαβε τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου τον περασμένο Σεπτέμβριο, αντικαθιστώντας τον Mark Schneider. Η Nestle επιβεβαίωσε ότι δεν θα λάβει αποζημίωση.

Τη θέση του θα καλύψει ο Philipp Navratil, ο οποίος εργάζεται στη Nestle από το 2001 καθώς «αναγνωρίζεται για το εντυπωσιακό ιστορικό του στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε δύσκολες συνθήκες. Είναι γνωστός για τη δυναμική του παρουσία, εμπνέει τις ομάδες και ηγείται με ένα συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς στυλ διαχείρισης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα προωθήσει τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας και θα επιταχύνει τις προσπάθειες για αύξηση της αποδοτικότητας».

Breaking news: Nestlé has named Philipp Navratil as its new chief executive after the sudden dismissal of company veteran Laurent Freixe, who had been with the company for nearly 40 years https://t.co/jZbnTuTnHl pic.twitter.com/hJKgFfKO2N — Financial Times (@FT) September 1, 2025

Κι άλλες εταιρείες έχουν απολύσει τους διευθύνοντες συμβούλους τους μετά από έρευνες σχετικά με τις προσωπικές τους σχέσεις με συναδέλφους. Ο διευθύνων σύμβουλος της BP, Bernard Looney, ο οποίος ηγήθηκε του πετρελαϊκού γίγαντα για τρία χρόνια, παραιτήθηκε αφού παραδέχτηκε ότι αρχικά δεν ήταν «πλήρως διαφανής».

Ο Steve Easterbrook απολύθηκε από τα McDonald's το 2019, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε συναινετική σχέση με υπάλληλο. Ωστόσο, τα McDonald's ανακοίνωσαν ότι μια περαιτέρω έρευνα διαπίστωσε ότι το στέλεχος είχε τρεις επιπλέον σχέσεις με το προσωπικό.

Αρχικά έλαβε 105 εκατομμύρια δολάρια σε πακέτο αποζημίωσης, το οποίο αργότερα επέστρεψε. Το 2023, του επιβλήθηκε πρόστιμο 400.000 δολαρίων από την αμερικανική οικονομική εποπτική αρχή για παραπλάνηση επενδυτών. Πλήρωσε το πρόστιμο χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τους ισχυρισμούς