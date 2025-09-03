Πώς η μητέρα του Michael Jordan τον έπεισε να κλείσει συμφωνία με την Nike

Ο Michael Jordan είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ

Newsbomb

Πώς η μητέρα του Michael Jordan τον έπεισε να κλείσει συμφωνία με την Nike

Ο Michael Jordan γιορτάζει τη νίκη των Chicago Bulls επί των Portland Trail Blazers στον τελικό του NBA στο Σικάγο, στις 14 Ιουνίου 1992.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο θρύλος του ΝΒΑ, Michael Jordan, δεν ήθελε πάντα να υπογράψει μια συμφωνία με την Nike για να δημιουργήσει τα παπούτσια Air Jordan, αλλά η μητέρα του ήταν εκείνη που τον έπεισε.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο μπασκετμπολίστας προτιμούσε την Adidas, ωστόσο η εταιρεία αθλητικών ειδών δεν μπορούσε να φτιάξει ένα παπούτσι με την υπογραφή του Jordan. Τότε, ο ατζέντης του Jordan, Ντέιβιντ Φολκ, κανόνισε ένα μίτινγκ για τον μπασκετμπολίστα με την Nike. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα: ο Jordan δεν ήθελε να συναντηθεί μαζί τους.

Τότε ο Φολκ τηλεφώνησε στους γονείς του Jordan και η μητέρα του ήταν εκείνη που τον έπεισε να πάει στην συνάντηση.

«Η μητέρα μου μου είπε να πάω και να τους ακούσω», είχε πει ο Jordan στο «The Last Dance». «Μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά θα πας να ακούσεις… Με έβαλε να μπω στο αεροπλάνο και να πάω να ακούσω. Πήγα στη συνάντηση, χωρίς να θέλω να είμαι εκεί. Η Nike έκανε μια μεγάλη παρουσίαση. Ο πατέρας μου μου είπε ότι θα ήμουν ανόητος αν δεν δεχόμουν αυτή τη συμφωνία. Και πράγματι ήταν η καλύτερη συμφωνία που έκανα ποτέ».

Η μητέρα του Michael Jordan διαπραγματεύτηκε με την Nike για να πάρει ο γιος της μετοχικό κεφάλαιο και έτσι κατέληξε ο μπασκετμπολίστας να παίρνει ένα ποσοστό από κάθε παπούτσι που πωλούνταν.

Τα παπούτσια με την υπογραφή του Τζόρνταν ονομάστηκαν Air Jordan. Η Nike περίμενε να πουλήσει Air Jordans αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερα χρόνια.

Τον πρώτο μόλις χρόνο, πούλησαν παπούτσια αξίας 126 εκατομμυρίων δολαρίων.

https://www.instagram.com/p/DNdfjXzsli1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Το παιχνίδι μου ήταν η μεγαλύτερη διαφήμισή μου», είχε πει ο Jordan στο The Last Dance. «Αυτό που έκανα στο γήπεδο του μπάσκετ, η αφοσίωσή μου στο παιχνίδι, οδήγησε σε όλα αυτά τα άλλα πράγματα. Πιστέψτε με, αν είχα μέσο όρο δύο πόντους, τρία ριμπάουντ, δεν θα είχα υπογράψει τίποτα με κανέναν. Έτσι, το παιχνίδι μου μίλησε για μένα».

Φέτος, ο Jordan έχει καθαρή περιουσία περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο μισθός του κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA ανήλθε συνολικά σε 90 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο θρύλος του μπάσκετ έχει κερδίσει σχεδόν 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια από εταιρικούς συνεργάτες όπως η Nike, η Hanes και η Gatorade.

Ο Michael Jordan είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ. Είχε μέσο όρο 30,1 πόντους, 6,2 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ, 2,3 κλεψίματα και 0,8 μπλοκ με τους Chicago Bulls και τους Washington Wizards και κέρδισε πέντε MVP, ένα βραβείο Defensive Player of the Year, έξι πρωταθλήματα, έξι MVP τελικών, τρεις τίτλους κλεψιμάτων και 10 τίτλους σκοραρίσματος.

Michael Jordan

Ο Michael Jordan, προσπερνά τον Bruce Bowen των San Antonio Spurs, στις 31 Δεκεμβρίου 2002, στο MCI Center της Ουάσινγκτον.

AFPI μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέλος του Hall of Fame, ο Jordan είναι πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ σε πόντους ανά αγώνα, τέταρτος σε κλεψίματα, πέμπτος σε πετυχημένα σουτ και δεύτερος σε βαθμολογία αποδοτικότητας παίκτη. Κατέχει το ρεκόρ του ΝΒΑ για τους περισσότερους πόντους (63) που έχουν σημειωθεί σε αγώνα μετά τη σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της εποχής του Jordan, οι Chicago Bulls παρέμειναν αήττητοι (6-0) στους τελικούς του NBA και κέρδισαν δύο φορές το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τη συζήτηση Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ - Έλεγαν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία - Δείτε βίντεο

16:51ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τέλος εποχής για το Μαυροβούνιο - Αποσύρθηκε ο Βούτσεβιτς μετά το κάζο

16:49ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί η νέα σεζόν βρίσκει την ΕΟΝ στην κορυφή της αθλητικής δράσης

16:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καζάνι που βράζει» η Κρήτη - «Μπαράζ» ειδοποίησεων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης -  Τέλος στο «asylum shopping»

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Dongfeng-61: Αυτός είναι ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος τη Κίνας - Βίντεο

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Luigi Mangione εμφανίστηκε σε διαφήμιση στην πλατφόρμα του Shein - Ο 26χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

16:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το πάθος του μικρού Γιώργου για το «τριφύλλι», συγκίνησε τους πάντες

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εναλλαγή δύο εποχών την Πέμπτη - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

16:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γενέθλιο κάλεσμα... τόλμης από τον Χάρη Δούκα για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα προσκάλεσε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Το συγκινητικό μήνυμα του Νικήτα Κακλαμάνη

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρεϊ Επστάιν: Αποκαλύφθηκε το «χαμένο» λεπτό από τη νύχτα της αυτοκτονίας στη φυλακή - Δείτε το

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η μητέρα του Michael Jordan τον έπεισε να κλείσει συμφωνία με την Nike - Η ιστορία των θρυλικών Air Jordans

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητοι μετά τον τραυματισμό του Άρη Μουγκοπέτρου - Πανηγύρι με βεγγαλικά την ώρα που τραγουδά ο Γιάννης Κατσίγιαννης - Πώς τραγουδούν τα «μανταλάκια» στο Λεβίδι

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για αγνοούμενο υποβρύχιο αλιέα

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: «Αυταρχική συμμαχία» η συνάντηση Σιπινγκ με Πούτιν, Κιμ Γιονγκ Ουν και Πεζεσκιάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εναλλαγή δύο εποχών την Πέμπτη - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

15:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ξέπλεναν» μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - «Λαβράκι» για την ΑΑΔΕ

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «πεθαίνει»: Ποια είναι η χώρα με τον πιο γερασμένο πληθυσμό

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

12:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη – Το τέλος της «Οικογένειας των ναρκωτικών »

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: Το όνομα του βιβλικού Ιερέα-Βασιλιά και του Ιερομάρτυρα Επισκόπου του 1821 και η κρητική μαφία

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καζάνι που βράζει» η Κρήτη - «Μπαράζ» ειδοποίησεων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ