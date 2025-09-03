Πώς η μητέρα του Michael Jordan τον έπεισε να κλείσει συμφωνία με την Nike

Ο Michael Jordan γιορτάζει τη νίκη των Chicago Bulls επί των Portland Trail Blazers στον τελικό του NBA στο Σικάγο, στις 14 Ιουνίου 1992.

Ο θρύλος του ΝΒΑ, Michael Jordan, δεν ήθελε πάντα να υπογράψει μια συμφωνία με την Nike για να δημιουργήσει τα παπούτσια Air Jordan, αλλά η μητέρα του ήταν εκείνη που τον έπεισε.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο μπασκετμπολίστας προτιμούσε την Adidas, ωστόσο η εταιρεία αθλητικών ειδών δεν μπορούσε να φτιάξει ένα παπούτσι με την υπογραφή του Jordan. Τότε, ο ατζέντης του Jordan, Ντέιβιντ Φολκ, κανόνισε ένα μίτινγκ για τον μπασκετμπολίστα με την Nike. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα: ο Jordan δεν ήθελε να συναντηθεί μαζί τους.

Τότε ο Φολκ τηλεφώνησε στους γονείς του Jordan και η μητέρα του ήταν εκείνη που τον έπεισε να πάει στην συνάντηση.

«Η μητέρα μου μου είπε να πάω και να τους ακούσω», είχε πει ο Jordan στο «The Last Dance». «Μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά θα πας να ακούσεις… Με έβαλε να μπω στο αεροπλάνο και να πάω να ακούσω. Πήγα στη συνάντηση, χωρίς να θέλω να είμαι εκεί. Η Nike έκανε μια μεγάλη παρουσίαση. Ο πατέρας μου μου είπε ότι θα ήμουν ανόητος αν δεν δεχόμουν αυτή τη συμφωνία. Και πράγματι ήταν η καλύτερη συμφωνία που έκανα ποτέ».

Η μητέρα του Michael Jordan διαπραγματεύτηκε με την Nike για να πάρει ο γιος της μετοχικό κεφάλαιο και έτσι κατέληξε ο μπασκετμπολίστας να παίρνει ένα ποσοστό από κάθε παπούτσι που πωλούνταν.

Τα παπούτσια με την υπογραφή του Τζόρνταν ονομάστηκαν Air Jordan. Η Nike περίμενε να πουλήσει Air Jordans αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερα χρόνια.

Τον πρώτο μόλις χρόνο, πούλησαν παπούτσια αξίας 126 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Το παιχνίδι μου ήταν η μεγαλύτερη διαφήμισή μου», είχε πει ο Jordan στο The Last Dance. «Αυτό που έκανα στο γήπεδο του μπάσκετ, η αφοσίωσή μου στο παιχνίδι, οδήγησε σε όλα αυτά τα άλλα πράγματα. Πιστέψτε με, αν είχα μέσο όρο δύο πόντους, τρία ριμπάουντ, δεν θα είχα υπογράψει τίποτα με κανέναν. Έτσι, το παιχνίδι μου μίλησε για μένα».

Φέτος, ο Jordan έχει καθαρή περιουσία περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο μισθός του κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA ανήλθε συνολικά σε 90 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο θρύλος του μπάσκετ έχει κερδίσει σχεδόν 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια από εταιρικούς συνεργάτες όπως η Nike, η Hanes και η Gatorade.

Ο Michael Jordan είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ. Είχε μέσο όρο 30,1 πόντους, 6,2 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ, 2,3 κλεψίματα και 0,8 μπλοκ με τους Chicago Bulls και τους Washington Wizards και κέρδισε πέντε MVP, ένα βραβείο Defensive Player of the Year, έξι πρωταθλήματα, έξι MVP τελικών, τρεις τίτλους κλεψιμάτων και 10 τίτλους σκοραρίσματος.

Ο Michael Jordan, προσπερνά τον Bruce Bowen των San Antonio Spurs, στις 31 Δεκεμβρίου 2002, στο MCI Center της Ουάσινγκτον. AFPI μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέλος του Hall of Fame, ο Jordan είναι πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ σε πόντους ανά αγώνα, τέταρτος σε κλεψίματα, πέμπτος σε πετυχημένα σουτ και δεύτερος σε βαθμολογία αποδοτικότητας παίκτη. Κατέχει το ρεκόρ του ΝΒΑ για τους περισσότερους πόντους (63) που έχουν σημειωθεί σε αγώνα μετά τη σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της εποχής του Jordan, οι Chicago Bulls παρέμειναν αήττητοι (6-0) στους τελικούς του NBA και κέρδισαν δύο φορές το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

