Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό για εξηγήσεις

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι εξελίξεις με την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Σήμερα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με επιστολή του Πατριάρχη Θεόφιλου καλεί για εξηγήσεις τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό στα Ιεροσόλυμα την προσεχή Δευτέρα, ενώ του ζητάει να ανοίξει άμεσα στις πύλες της Μονής.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Τῷ Ἱερωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ κ. Δαμιανῷ, ἀδελφῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ καὶ συλλειτουργῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Μετὰ λύπης βαθείας, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ἐν Κυρίῳ εὐθύνης Ἡμῶν διὰ τὴν διασφάλισιν τῶν παραδεδομένων ἐκ τῶν Πατέρων Ἡμῶν θεσμίων, ὡς ὁ θεῖος Παῦλος δηλοῖ, «στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε», (Β΄ Θεσ. 2,15), ἐπικοινωνοῦμεν διὰ τῶν Πατριαρχικῶν Ἡμῶν Γραμμάτων τούτων μεθ’ ὑμῶν, Ἱερώτατε ἀδελφέ, διὰ τὰ ἐν Σινᾷ τεκταινόμενα, ἅτινα θλίβουσι καὶ σκανδαλίζουσι τὴν Ἐκκλησίαν.

Ἡ Μετριότης Ἡμῶν, ἐκφράζουσα τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τοῦ ὁποίου εἶσθε ἐπίσκοπος καὶ παρὰ τοῦ ὁποίου ἐλάβετε τὸν τρίτον τῆς ἱερωσύνης βαθμόν, ἐπιλαμβανομένη τῶν κανονικῶν καὶ ἄλλων παραπτωμάτων, εἰς ἅ ἐλέγχεσθε ὅτι ὑπεπέσατε, καὶ τοῦ σκανδαλισμοῦ, ὃς προξενήθη ἐξ αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῖς Πατράσι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῷ πληρώματι τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλονότι τῆς Ἐκκλησίας,

ΚΑΛΕΙ ὑμᾶς εἰς Ἱεροσόλυμα, ἵνα παρουσιασθῆτε καὶ ἀπολογηθῆτε ἐνώπιον τῆς ἐκτάκτου συγκληθησομένης, τὴν Δευτέραν 26ην Αὐγούστου / 8ην Σεπτεμβρίου ἐνεστῶτος ἔτους, Συνεδρίας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱεράς Συνόδου.

Πρὸς ἀποφυγήν περαιτέρω σκανδαλισμοῦ καὶ χάριν εἰρηνεύσεως τῶν ἀδίκως ἐκβληθέντων Πατέρων ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, δι’ ἀλλοτρίων μέσων καί ἐπεμβάσεων, ἐντελλόμεθα ὑμῖν νὰ ἀνοίξητε τὰς πύλας αὐτῆς καὶ νὰ ἀπολύσητε τάχιστα πᾶν φυσικὸν πρόσωπον, ὃ ἐγκατεστάθη καὶ προκαλεῖ σκάνδαλα καὶ ταραχήν.

Ἀναμένομεν τὴν ὑμετέραν ἄμεσον συμμόρφωσιν καὶ, ἐν πνεύματι ἀγάπης, τὴν προσέλευσιν εἰς τὴν ἔδραν τοῦ Πατριαρχείου, εὐχόμενοι πᾶσαν χάριν καὶ σύνεσιν εἰς τήν ὑμετέραν Ἱερότητα ἐκ τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου καί διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ, τῇ ͵βκε’ Αὐγούστου κα’.

Μετ’ ἀρίστων Πατριαρχικῶν εὐχῶν,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Διαβάστε επίσης