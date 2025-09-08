Αλβανία: Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκός τάφος με ελληνική επιγραφή - Ανήκε σε μέλος της ανώτερης τάξης

Ένας μεγάλος ρωμαϊκός ταφικός θάλαμος από τον τρίτο έως τον τέταρτο αιώνα μ.Χ. ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αλβανία, η οποία ήταν κάποτε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι η πρώτη ανακάλυψη του είδους που φέρνει στο φως στη χώρα η αρχαιολογική σκαπάνη και πιστεύεται ότι ανήκε σε ένα πολύ πλούσιο άτομο.

Οι ντόπιοι είχαν ειδοποιήσει το προσωπικό του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας αφού παρατήρησαν κάποιες ασυνήθιστες πέτρες σε ένα οροπέδιο κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια. Ξεκίνησαν τις ανασκαφές στις αρχές Αυγούστου και βρήκαν την υπόγεια κατασκευή. Οι μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες της ήταν χαραγμένες με ελληνικά γράμματα.

A roman era cemetery has been discovered in Bulqizë, Albania. Experts say this is the first find of its kind in the country, a monumental tomb with impressive dimensions and rare archaeological elements. pic.twitter.com/Ek3KqWbcak — Endri ?? (@albtr_eagle24) September 2, 2025

Ο Έρικσον Νίκολι, επικεφαλής αρχαιολόγος του έργου, δήλωσε: «Η επιγραφή μας λέει ότι το άτομο που θάφτηκε εδώ ονομαζόταν Γελλιάνο, ένα τυπικό όνομα της ρωμαϊκής περιόδου. «Δεν είμαστε σίγουροι για την ταυτότητα του δεύτερου ατόμου, αλλά πιθανότατα πρόκειται για μέλος της οικογένειας».

Ο τάφος, ο οποίος έχει διαστάσεις εννέα επί έξι μέτρα, αποτελεί την πρώτη ανακάλυψη στην Αλβανία του «τόπου ανάπαυσης ενός πλούσιου ατόμου», ο οποίος είναι μεγαλύτερος από άλλους χώρους ταφής στην περιοχή. Οι αρχές στην Αλβανία σχεδιάζουν ήδη να μετατρέψουν τον χώρο σε τουριστικό αξιοθέατο.

Η ομάδα του Νίκολι χρησιμοποίησε την περασμένη εβδομάδα πινέλα για να αποκαλύψει τις περίτεχνα σκαλισμένες άκρες της λευκής πέτρας της στέγης και των τοίχων του τάφου. «Ανακαλύψαμε επίσης ένα κομμάτι υφάσματος κεντημένο με χρυσό νήμα, το οποίο επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μέλος της ανώτερης τάξης».

Η ομάδα βρήκε επίσης γυάλινες πλάκες και μαχαίρια. Ο Νίκολι είπε ότι ο τάφος είχε λεηλατηθεί τουλάχιστον δύο φορές, μία φορά στην αρχαιότητα και αργότερα με βαριά μηχανήματα για να μετακινηθεί ένας τεράστιος βράχος στην κορυφή του θαλάμου.

Πρόσθεσε ότι το όνομα του ενοίκου ήταν χαραγμένο με ελληνικά γράμματα αλλά είχε λατινική σημασία, και μια δεύτερη επιγραφή δείχνει ότι ο τάφος ήταν αφιερωμένος στον θεό Δία.

Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφήσει πρόσθετες επιγραφές σε πέτρες που βρέθηκαν κοντά, οι οποίες εκτιμάται ότι ανήκαν σε άλλο μνημείο, το οποίο σήμερα περιβάλλεται από χωράφια με καλαμπόκια και λατομείο.