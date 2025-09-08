Γαλλία: Γιατρός σκότωσε 12 ασθενείς για να επιδείξει τις ικανότητές του στην ανάνηψη

Μία πολύκροτη υπόθεση αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες της Γαλλίας, όπου ένας γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε από πρόθεση 30 ασθενείς, παιδιά και ενήλικες, 12 εκ των οποίων πέθαναν, επειδή ήθελε να επιδείξει τις ικανότητές του στην ανάνηψη.

Ο Φρεντερίκ Πεσιέ, 53 ετών, εργαζόταν ως αναισθησιολόγος σε δύο κλινικές στην πόλη Μπεζανσόν, όταν ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή υπό ύποπτες συνθήκες μεταξύ 2008 και 2017.

Κατηγορείται ότι προκάλεσε καρδιακές προσβολές σε ασθενείς, ώστε να μπορεί να επιδεικνύει τις ικανότητές του στην ανάνηψη και να δυσφημεί τους συναδέλφους του.

#Protéger | Aujourd'hui, ouverture du procès d'assises de Frédéric Péchier à #Besançon qui durera jusqu'au 19/12/2025. La #PoliceNationale assurera la protection des participants et de toutes les parties durant la totalité des audiences, pour une tenue sereine des débats. pic.twitter.com/xUrc9r2Hlw — Police Nationale 25 (@PoliceNat25) September 8, 2025

Το νεότερο φερόμενο θύμα του Πεσιέ, ο 4χρονος Τέντι, επέζησε από δύο καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης ρουτίνας στις αμυγδαλές το 2016. Το γηραιότερο φερόμενο θύμα του γιατρού ήταν 89 ετών.

Η δίκη ολοκληρώνει μια οκταετή έρευνα που άφησε άναυδη την ιατρική κοινότητα. Ο Πεσιέ αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο, επικράτησε ένταση από συγκεντρωμένους συγγενείς και φίλους με τον ίδιο να δηλώνει κυνικά ότι καταλαβαίνει την αγωνία τους,, αλλά δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτήν.

Ο Πεσιέ, πατέρας τριών παιδιών, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί. Δεν βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση, αλλά υπό δικαστική επιτήρηση, μια εναλλακτική λύση στην προφυλάκιση.

Ο Πεσιέ δεν ασκεί το επάγγελμα του ιατρού από το 2017, παρόλο που το 2023 είχε άδεια εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε επαφή με ασθενείς.

⚡? Le procès hors-norme de Frédéric Péchier s’ouvre à Besançon. L’ancien anesthésiste est soupçonné d’avoir empoisonné 30 patients dont 12 mortellement. #JT20h pic.twitter.com/ywZhK2mWLB — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) September 4, 2025

Ο εισαγγελέας Ετιέν Μαντώ δήλωσε ότι η υπόθεση είναι «άνευ προηγουμένου στην γαλλική νομική ιστορία».

Μια έρευνα ξεκίνησε το 2017 μετά από ύποπτες καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων σε ασθενείς που θεωρούνταν χαμηλού κινδύνου.

Ο Πεσιέ είναι ύποπτος για παραποίηση των σακουλών παρακεταμόλης ή των σακουλών αναισθησίας των συναδέλφων του, με σκοπό να δημιουργήσει έκτακτες ανάγκες σε χειρουργείο, όπου θα μπορούσε να παρέμβει για να επιδείξει το ταλέντο του στην ανάνηψη.

Ο Πεσιέ έχει αποδώσει την ευθύνη σε «ιατρικά λάθη» των συναδέλφων του για τις περισσότερες δηλητηριάσεις.

Κάποιοι συνάδελφοι περιέγραψαν τον Πεσιέ ως «αστέρα αναισθησιολόγο», ενώ άλλοι είπαν ότι έδειχνε αλαζόνας και χειριστικός.

Ένας συνάδελφος ισχυρίστηκε ότι ο Πεσιέ ήταν «σίγουρος ότι ήταν ο καλύτερος» και του άρεσε να «σκέφτεται τον εαυτό του ως Ζορό».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερες από 70 αναφορές για «σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα», μια ιατρική ορολογία που χρησιμοποιείται για απροσδόκητες επιπλοκές ή θανάτους μεταξύ ασθενών.

Οι περιπτώσεις 30 ασθενών που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης έφτασαν στο δικαστήριο.

Στη δίκη θα εκπροσωπηθούν περισσότεροι από 150 πολιτικοί ενάγοντες.

Για τις πρώτες δύο εβδομάδες, το δικαστήριο θα εξετάσει τις πιο πρόσφατες υποθέσεις του Πεσιέ, εκείνες που προκάλεσαν τις υποψίες των ανακριτών και οδήγησαν στην ανάκριση του αναισθησιολόγου το 2017.

Στη συνέχεια, θα εξεταστεί καθεμία από τις δηλητηριάσεις που αποδίδονται στον γιατρό. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο.

Διαβάστε επίσης