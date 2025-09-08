Γαλλία: Γιατρός σκότωσε 12 ασθενείς για να επιδείξει τις ικανότητές του στην ανάνηψη

Ο Πεσιέ, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί - Προς το παρόν βρίσκεται εκτός φυλακής, αλλά υπό δικαστική επιτήρηση

Newsbomb

Γαλλία: Γιατρός σκότωσε 12 ασθενείς για να επιδείξει τις ικανότητές του στην ανάνηψη
Χ/twitter
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία πολύκροτη υπόθεση αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες της Γαλλίας, όπου ένας γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε από πρόθεση 30 ασθενείς, παιδιά και ενήλικες, 12 εκ των οποίων πέθαναν, επειδή ήθελε να επιδείξει τις ικανότητές του στην ανάνηψη.

Ο Φρεντερίκ Πεσιέ, 53 ετών, εργαζόταν ως αναισθησιολόγος σε δύο κλινικές στην πόλη Μπεζανσόν, όταν ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή υπό ύποπτες συνθήκες μεταξύ 2008 και 2017.

Κατηγορείται ότι προκάλεσε καρδιακές προσβολές σε ασθενείς, ώστε να μπορεί να επιδεικνύει τις ικανότητές του στην ανάνηψη και να δυσφημεί τους συναδέλφους του.

Το νεότερο φερόμενο θύμα του Πεσιέ, ο 4χρονος Τέντι, επέζησε από δύο καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης ρουτίνας στις αμυγδαλές το 2016. Το γηραιότερο φερόμενο θύμα του γιατρού ήταν 89 ετών.

Η δίκη ολοκληρώνει μια οκταετή έρευνα που άφησε άναυδη την ιατρική κοινότητα. Ο Πεσιέ αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο, επικράτησε ένταση από συγκεντρωμένους συγγενείς και φίλους με τον ίδιο να δηλώνει κυνικά ότι καταλαβαίνει την αγωνία τους,, αλλά δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτήν.

Ο Πεσιέ, πατέρας τριών παιδιών, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί. Δεν βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση, αλλά υπό δικαστική επιτήρηση, μια εναλλακτική λύση στην προφυλάκιση.

Ο Πεσιέ δεν ασκεί το επάγγελμα του ιατρού από το 2017, παρόλο που το 2023 είχε άδεια εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε επαφή με ασθενείς.

Ο εισαγγελέας Ετιέν Μαντώ δήλωσε ότι η υπόθεση είναι «άνευ προηγουμένου στην γαλλική νομική ιστορία».

Μια έρευνα ξεκίνησε το 2017 μετά από ύποπτες καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων σε ασθενείς που θεωρούνταν χαμηλού κινδύνου.

Ο Πεσιέ είναι ύποπτος για παραποίηση των σακουλών παρακεταμόλης ή των σακουλών αναισθησίας των συναδέλφων του, με σκοπό να δημιουργήσει έκτακτες ανάγκες σε χειρουργείο, όπου θα μπορούσε να παρέμβει για να επιδείξει το ταλέντο του στην ανάνηψη.

Ο Πεσιέ έχει αποδώσει την ευθύνη σε «ιατρικά λάθη» των συναδέλφων του για τις περισσότερες δηλητηριάσεις.

Κάποιοι συνάδελφοι περιέγραψαν τον Πεσιέ ως «αστέρα αναισθησιολόγο», ενώ άλλοι είπαν ότι έδειχνε αλαζόνας και χειριστικός.

Ένας συνάδελφος ισχυρίστηκε ότι ο Πεσιέ ήταν «σίγουρος ότι ήταν ο καλύτερος» και του άρεσε να «σκέφτεται τον εαυτό του ως Ζορό».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερες από 70 αναφορές για «σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα», μια ιατρική ορολογία που χρησιμοποιείται για απροσδόκητες επιπλοκές ή θανάτους μεταξύ ασθενών.

Οι περιπτώσεις 30 ασθενών που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης έφτασαν στο δικαστήριο.

Στη δίκη θα εκπροσωπηθούν περισσότεροι από 150 πολιτικοί ενάγοντες.

Για τις πρώτες δύο εβδομάδες, το δικαστήριο θα εξετάσει τις πιο πρόσφατες υποθέσεις του Πεσιέ, εκείνες που προκάλεσαν τις υποψίες των ανακριτών και οδήγησαν στην ανάκριση του αναισθησιολόγου το 2017.

Στη συνέχεια, θα εξεταστεί καθεμία από τις δηλητηριάσεις που αποδίδονται στον γιατρό. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Λεπέν: Η διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης δεν είναι «επιλογή, αλλά υποχρέωση»

19:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διευκρινίσεις από το ΑΠΘ για το κρανίο του «Ανθρώπου των Πετραλώνων» - Η προέλευση και η ηλικία του

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέο γκράφιτι του Banksy: Δικαστής ξυλοκοπεί διαδηλωτή - Το κάλυψαν άρον άρον

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

19:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, θέλω να είμαι από τους κορυφαίους» - Βίντεο

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία: «Στηρίζουμε με πάθος την Εθνική χωρίς λέιζερ και πυρσούς» - Το μήνυμα της ΕΠΟ

18:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εσθονία: Ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, βιολόγος βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Έγραψαν ιστορία: Συναντήθηκαν οι απόγονοι ενός ηρωικού πληρώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

18:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δίκη του άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ - Απέλυσε τους δικηγόρους του

18:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού με τραγούδι, συναίσθημα και διάθεση

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Η φωτιά έφτασε στους θάμνους - Εικόνες

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: 175 νέοι Ίκαροι κατατάχθηκαν στη Σχολή Ικάρων

18:23WHAT THE FACT

Τι ακριβώς θα συμβεί αν η Γη συνεχίσει να περιστρέφεται πιο γρήγορα - Ένα καταστροφικό σενάριο

18:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ουρές για το showcar της McLaren F1 Team που έφερε ο ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο: «Σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξει κάποιος κάτι από εκεί», λέει ο αδελφός του ηγούμενου

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

17:19LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι λέει ο άνδρας που ήταν στο σπίτι του Παναγιωτάκη λίγο πριν δολοφονηθεί

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις μετά την καταγγελία για λάθος μετάγγιση αίματος στην Ευρωκλινική

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ