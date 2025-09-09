Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο σε δύο υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της σε δύο υπουργούς της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, οι Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ εντάσσονται στον «κατάλογο κυρώσεων» και δεν θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στην Ισπανία.

Την απόφαση έκανε γνωστή ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ισοδύναμη απάντηση στα μέτρα που ανακοίνωσε μία ημέρα νωρίτερα το Ισραήλ εναντίον δύο Ισπανών υπουργών.

Διπλωματική αντιπαράθεση Μαδρίτης – Τελ Αβίβ

Η διπλωματική κόντρα κορυφώθηκε μετά την παρουσίαση από τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δέσμης μέτρων που, όπως είπε, στοχεύουν «στον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα». Η δήλωση αυτή προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις στο Ισραήλ, το οποίο απάντησε με την επιβολή περιορισμών σε Ισπανούς αξιωματούχους.

Η Μαδρίτη αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας την ισραηλινή κίνηση ως αδικαιολόγητη και ανταπάντησε με την απαγόρευση εισόδου στους δύο σημαίνοντες υπουργούς του δεξιού μπλοκ της κυβέρνησης Νετανιάχου.

