Τουρκία: Σκότωσε τη νύφη του μπροστά στην 5χρονη εγγονή του γιατί ζήτησε διαζύγιο

Σοκάρει νέα γυναικοκτονία με δράστη πεθερό που δολοφόνησε βάναυσα τη νύφη του μπροστά στη 5χρονη εγγονή του, επειδή σε 14 μέρες θα επικυρωνόταν το διαζύγιο με τον γιο του

Σοκ έχει προκαλέσει νέα γυναικοκτονία στην Τουρκία, όπου πεθερός δολοφόνησε τη νύφη του μπροστά στην 5χρονη εγγονή του, καθώς η γυναίκα επρόκειτο να χωρίσει από τον γιο του σε 14 ημέρες.

Το θύμα, η 46χρονη Basak Gurkan Arslan, δολοφονήθηκε από τον 63χρονο Kudret Arslan, πατέρα του συζύγου της, Barıs Arslan, όπως μετέδωσε η τουρκική Milliyet.

Το ζευγάρι είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου εδώ και ένα χρόνο, και η επικύρωσή του ήταν προγραμματισμένη για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Φαίνεται ότι υπήρχαν οικονομικές διαφορές, καθώς η γυναίκα, δημόσιος υπάλληλος σε στρατιωτικό εργοστάσιο, είχε μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και φέρεται να συντηρούσε και τον πεθερό.

Το έγκλημα έγινε στο σπίτι που είχε αγοράσει η γυναίκα. Πατέρας και γιος, έχοντας παράνομη πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας, περίμεναν την επιστροφή της θύματος με την κόρη τους. Ο πεθερός αιφνιδίασε τη γυναίκα χρησιμοποιώντας αντικλείδι, της έκοψε τον λαιμό και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε σε όλο το σώμα, ενώ ο γιος παρακολουθούσε έξω. Η 5χρονη ήταν παρούσα και περιέγραψε στους αστυνομικούς:

«Ο παππούς είναι κακός… Χτύπησε τη μαμά στο λαιμό… Παντού αίματα… Ο μπαμπάς τη σταμάτησε και ο παππούς τη σκότωσε. Φοβάμαι και τους δύο».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της πράξης, αν και αναφέρονται τόσο οικονομικοί λόγοι όσο και ενδεχόμενη «τιμωρία τιμής».

