Ρούντι Τζουλιάνι: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (11/9) στο Ground Zero για την 24η τελετή μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης μετά το σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχε στο Νιου Χάμσαϊρ.

Rudy Giuliani, Eric Adams, Michael Bloomberg -- 9/11 memorial ceremony NYC pic.twitter.com/vzp8nK2H6Y — Howard Mortman (@HowardMortman) September 11, 2025

Ο πρώην δήμαρχος φαινόταν χαμογελαστός και χαιρετούσε αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Ο 81χρονος Τζουλιάνι νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες μετά από κάταγμα σπονδύλου που υπέστη όταν, στις 30 Αυγούστου, το όχημα που επέβαινε ο ίδιος και ο σύμβουλός του Τεντ Γκούντμαν συγκρούστηκε με το όχημα μιας 19χρονης κοπέλα στην εθνική οδό 93 στο Νιου Χάμσαϊρ.

Rudy Giuliani arrives at Ground Zero for 9/11 memorial ceremony in wheelchair and body brace https://t.co/khlcpAvnbu pic.twitter.com/kJpdiN4ivw — New York Post (@nypost) September 11, 2025

«Υπέστην τρομερούς τραυματισμούς, αλλά θα είχα σκοτωθεί αν δεν φορούσα τη ζώνη ασφαλείας μου», δήλωσε ο Τζουλιάνι στην εκπομπή του, «The Rudy Giuliani Show», την περασμένη εβδομάδα, ενώ φορούσε τον νάρθηκα.

Η τελετή μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου περιλάμαβανε έξι λεπτά σιγής για να τιμήσει τις κρίσιμες στιγμές των επιθέσεων — συμπεριλαμβανομένων των στιγμών που χτυπήθηκαν και κατέρρευσαν οι Δίδυμοι Πύργοι, καθώς και της συντριβής της πτήσης 93.

?Never forget. “It was the worst sight I've ever seen in my whole life”…Former NYC Mayor Rudy Giuliani, who responded heroically on 9/11 and in the aftermath, reflects here on the horrific tragedy. Thank you America’s Mayor and hero @RudyGiuliani!???

pic.twitter.com/gKSOo6Hhun — NanLee Marie Carissimi (@NanLee1124) September 9, 2025

Συνολικά, σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

