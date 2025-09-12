Ρωσία: Κατάρριψη πάνω από 200 ουκρανικών drones - Από τις μαζικότερες επιθέσεις του πολέμου

Φωτ. Αρχείου - Πυροσβέστες σβήνουν φωτιά σε κατοικία στην περιοχή Μπέλγκοροντ, έπειτα από ουκρανική επίθεση με drone, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 221 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς αντιμετώπισε μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα τριάμισι χρόνια που διαρκεί η ρωσική επίθεση και ενώ αρχίζουν σήμερα μεγάλα ρωσικά στρατιωτικά γυμνάσια.

Από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram.

Στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, που βρίσκεται μακριά από το μέτωπο και κοντά στις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία, η επίθεση αυτή προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα πλοίο στο λιμάνι του Πριμόρσκ, στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

Αυτός ο τελευταίος διευκρίνισε στο Telegram πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής πετρελαίου.

Ukraine has launched a major drone attack last night against Western Russia.



Consisting of hundreds of one-way attack drones, mainly targeting military and infrastructure sites in the border regions between Belarus and Northwestern Russia. https://t.co/4CYSKCt1rR pic.twitter.com/zawfuxr98L — OrangeCryptoTech (@OrangeCryptoTec) September 12, 2025

Ενώ ο στρατός του Κρεμλίνου βομβαρδίζει καθημερινά την Ουκρανία από το Φεβρουάριο 2022 που εξαπέλυσε την επίθεσή του, το Κίεβο εξαπολύει από την πλευρά του κάθε νύχτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη Ρωσία.

Ο ουκρανικός στρατός συγκεντρώνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά του στις πετρελαϊκές υποδομές, ένα τομέα κλειδί της ρωσικής οικονομίας στον οποίο οι Δυτικοί επιβάλλουν κυρώσεις.

Οι επιθέσεις αυτές παραμένουν εν γένει περιορισμένες σε μερικές δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολύ λιγότερα από τα περισσότερα από 200 που αναχαιτίσθηκαν την περασμένη νύχτα.

Η ομοβροντία αυτή πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την είσοδο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, ενώ σήμερα αρχίζουν επίσης κοντά στο Μινσκ κοινά στρατιωτικά γυμνάσια της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Τα γυμνάσια φέρουν την ονομασία Zapad-2025 (Δύση-2025), σε αναφορά στο γεγονός ότι διεξάγονται στο δυτικό τμήμα της ρωσολευκορωσικής συμμαχίας.

